نزار فرنسيس لـ"سيدتي نت": ملحم بركات بخير .. ولكن!

بين الإيجابية والسلبية تتأرجح الأخبار حول صحة الموسقار ملحم بركات، منذ نحو أسبوعين. خبر إصابة الموسيقار بمرض السرطان الخبيث ما لبث أن تم نفيه جملة وتفصيلاً من قبل أفراد عائلته الذين أكدوا ان كل ما يعاني منه أبو مجد هو مجرد 2 ديسك يسببان له آلاماً مبرحة استدعت نقله إلى المستشفى، بعد أن عجزت العقاقير والأدوية التي وصفها له الطبيب بالتخفيف من الألم المبرح الذي كان يعاني منه، وإلى تحمّله بالرغم من كل ذلك، حتى أنه أحيا حفلاً كبيراً قبل أربعة أيام من دخوله المستشفى، مستعيناً بـ "مشد طبي" لفه حول ظهره.

ولكن قبل يومين ما لبث أن أشارت بعض المواقع الإلكترونية، أن الموسيقار يعاني من سرطان البروستات، وأنه أصيب بانتكاسة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى المستفى مجدداً، حتى أن هناك من قال إن قلبه توقف عن الخفقان قبل أن يتم إنعاشه وإدخاله إلى غرفة العناية المشددة، لمتابعة وضعه الصحي المتدهور.

وبسبب التضارب الكبير الذي يلفّ الوضع الصحي للموسيقار ملحم بركات، اتصلنا بالشاعر نزار فرنسيس، وهو من أقرب المقربين من ملحم بركات ويلازمه طوال الوقت.

وقال نزار فرنسيس لـ "سيدتي نت" حول تضارب الوضع الصحي للموسيقار والذي وصل عند البعض إلى حد التأكيد أنه مصاب بمرض السرطان، "أنا ألازم أبو مجد من الصباح وحتى المساء، ووضعه ليس سيئاً كما نشرت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية".

عن حقيقة مرض أبو مجد قال فرنسيس " لا أعرف ما هي حقيقة مرض أبو مجد و"شو هوي مرضه". بالأمس "عبّت الرئة ميّ" وكان قلبه متعباً".

ولكن فرنسيس نفى أن يكون قد توقف قلب أبو مجد عن الخفقان وقال "أبداً.. هذا الكلام غير صحيح ولا يمتّ الى الحقيقة على الإطلاق".

وعما إذا كان أبو مجمد يعاني من مرض الديسك فقط، ردّ فرنسيس" بل هو يعاني من التهابات."بس الزلمي مش عم بيموت".

كما نفى فرنسيس إصابة أبو مجد بمرض السرطان، خصوصاً بعدما حُدد أنه أصيب بسرطان "البروستات"، وأوضح "هذا الكلام غير صحيح أبداً. ولكنني لا أعرف ما هو نوع الإلتهاب الذي يعاني منه، ما أعرفه أن سبب انهياره الصحي هو "الميّ التي عبّت رئتيه بسبب ضعف عضلات قلبه".

وختم فرنسيس بأن وضع أبو مجد مستقر جداً.