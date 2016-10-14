كيف علق النجوم على فوزهم باستفتاء "سيدتي" 2016 على مواقع التواصل الاجتماعي؟

تلقى نجوم الدراما نتيجة استفتاء "سيدتي" لمسلسلات وبرامج رمضان 2016 بفرح وعبّروا عن سعادتهم بالفوز، كل منهم على طريقته. فالبعض منهم أعاد نشر النتيجة وعلق عليها شاكراً الجمهور ومجلة "سيدتي"، والبعض الآخر اكتفى بنشر النتجية التي تؤكد فوزه عبر مختلف حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، مضيفاً إلى رصيده السابق من النجاحات، نجاحاً جديداً يعتز ويفتخر به، في حين أن هناك من "زقزق فرحاً" بالفوز كما هو الحال بالنسبة إلى الفنان وسام حنا، الذي يفوز لأول مرة بجائزة عن دوره في مسلسل "يا ريت".

كيف تعامل النجوم مع نتائج استفتاء "سيدتي" لدراما رمضان 2016 وكيف أتت تعليقاتهم عليها على مواقع التواصل الاجتماعي؟

الفنان تيم حسن نشر نتيجة استفتاء "سيدتي" الذي يشير الى فوزه بجائزة أفضل ممثل سوري عن دوره في مسلسل "نص يوم" عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر" وعلق عليه" شكرا للجمهور الي صوت ولموقع سيدتي. ان شاء الله على طول عند حسن ظنكم".

أما الفنانة إليسا فأعادت نشر نتيجة فوزها باستفتاء "سيدتي" على مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بها، كأفضل مقدمة غنائية عن مسلسل "يا ريت" والتي تشير إلى أنه الفوز الثالث لها، بعد غنائها في مرتين سابقتين عن مقدمتيّ مسلسليّ "مع سبق الإصرار والترصد" و"لو".

الممثل وسام حنا نشر نتيجة استفتاء "سيدتي" لرمضان 2016 وعلق عبر حسابه الخاص على موقع " تويتر" شكراً سيدتي على هالخبر. فوزي كأفضل مممثل لبناني وأفضل ممثل مساعد عربي عن دوري بمسلسل يا ريت في رمضان 2016 . العصافير تزقزق".

بدورها أعادت نادين نسيب نجيم نشر تغريدة أرسلتها إليها إحدى المعجبات عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" ، تشير إلى فوزها بأفضل ممثلة لبنانية عن دورها بمسلسل "نص يوم".

الفنانة أمل عرفة التي فازت بجائزة أفضل ممثلة سورية في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2016، أعادت نشر الخبر عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي وعلقت عليه "شكراً".

الممثلة شكران مرتجى التي فازت بجائزة أفضل ممثلة كوميدية عن دور "فوزية" في مسلسل "باب الحارة"، نشرت نتيجة استفتاء "سيدتي" عبر حسابها على "إنستغرام" وعلقت عليه " شكراً لكل اللي صوتولي عن دور فوزية بباب الحارة . شكراً مجلة سيدتي".