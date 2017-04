وفاة الممثلة الأمريكية باتريسيا باري

فارقت الممثلة الأمريكية الشهيرة باتريسيا باري Patricia Barry الحياة عن عمر ناهز الـ 93 عاماً في منزلها في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

وقد أكدت خبر وفاة الراحلة، التي ظهرت في أكثر من 100 دور في الأفلام والمسرحيات، المتحدثة الرسمية باسمها.

وقد بدأت باتريسيا مشوارها الفني في أربعينيات القرن الماضي، حيث اشتهرت بأدوارها في مسلسلات مثل " Days of Our Lives " و" Guiding Light " و" All My Children " إلى جانب مشاركتها في عدة أفلام مع أهم نجوم هوليوود.

يذكر أن باتريسيا باري كانت متزوجة من المنتج Philip Barry الذي توفي عام 1998، ولديها منه ابنتان، كما لديها حفيدان.