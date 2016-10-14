بالفيديو: دومينيك حوراني تحذر النساء من عمليات التجميل!!

وجهت الفنانة الاستعراضية وعارضة الأزياء دومينيك حوراني تحذيراً للنساء بعد اللجوء لعمليات التجميل، مؤكدة أن رأيها قائم عن تجربة شخصية مع جراحة تجميل بالأنف تسببت لها في صعوبات بالتنفس، واضطرت لإجراء عملية أخرى لإعادة سهولة التنفس، فتسببت في تشويه أنفها أكثر من شكله الطبيعي.

دومينيك على عكس أغلب نجمات الفن قدمت قائمة بعمليات التجميل التي خضعت لها للإعلامية دينا رامز ببرنامج "ست الستات" مشيرة إلى جراحة تجميل الأنف وحقن للشفاه، وقدمت نصيحة لكل النساء قائلة : ما تعملوش عمليات تجميل في الأنف لأن التجميل قد يتسبب في إضرار بمجاري الهواء.

أضافت: أنصح النساء بعدم استعمال أي أسلوب تجميل لا يجوز التخلص منه وألا يستعملوا سوى أساليب التجميل المؤقتة التي يمكن التخلص منها.

ورغم تحذيرها من عمليات التجميل كشفت دومينيك عن تفضيلها لاستخدام حقن البوتكس لشد الجبهة وإرخاء العصب، حيث تستطيع المرأة استعماله بنفسها دون طبيب ويستمر تأثيره 6 اشهر، وقالت إنها لن تتخلى عنها، وأبدت غضبها من بعض المقالات التى اتهمتها بتشويه شكلها بجراحات التجميل، وطلبت اللجوء للجمهور قائلة: أنا شكلي مشوه؟

دومينيك طلبت بأول الحلقة تبديل مقعدها مع المذيعة، مؤكدة أنها تتعلم من علم الطاقة كيف تختار الأماكن التى تمنحها "طاقة إيجابية"، واكدت أنها دخلت عالم الفن بعد حصولها على لقب ملكة جمال القارات متفوقة على ملكات 80 دولة.

شاهد لقاء دومينيك كاملاً مع دينا رامز



