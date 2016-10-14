ما سر لقاء نانسي عجرم وسعد المجرد؟

انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمع بين الفنانين سعد المجرد ونانسي عجرم، وتوحي بأن لقاءهما فني بامتيار حيث بدا المجرد فيها وهو يعزف على آلة البيانو ، ونانسي عجرم تقف إلى جانبه.

معجبو النجمين رحبوا بهذا اللقاء، وتمنوا أن يجمع بينهما عمل فني مشترك، وتساءل البعض هل سوف يترجم لقاء "نانسي- سعد" عبر "ديو" غنائي مشترك، وهل ستحل نانسي مكان شيرين عبد الوهاب، في "الديو" الذي كان من المفترض أن يجمع بينها وبين سعد لمجرد، والذي لم ير النور، بسبب رفض المجرد طلب شيرين بإجراء بعض التعديلات عليه؟

في المقابل أشار بعض فانز نانسي إلى أن فنانتهم سوف تتجه نحو التقديم خلال الفترة المقبلة، وأن الصورة التي تجمعها بـ المجرد، هي من كواليس البرنامج التلفزيوني الذي ستقدمه نانسي، والذي تستضيف في إحدى حلقاته الفنان سعد المجرد.

من ناحية أخرى، أشارت بعض الأوساط المقربة من سعد المجرد، أن فكرة مشاركته كممثل في مسلسل لبناني، لن ترى النور، ولكن من دون أن يتم الكشف عن الأسباب.