شاهدوها: حورية فرغلي بجلسة تصوير غجرية

أفرجت الفنانة المصرية حورية فرغلي صباح اليوم عن حصاد أول جلسة تصوير لها بعد عودتها من أداء شعائر الحج، وحرصت على أن تكون الجلسة محتشمة جداً، وبملابس أقرب للروح الغجرية، ورغم أنها تتأهب للدعاية لفيلمها الجديد "طلق صناعي"، بدت حورية متأثرة بشخصية روح الشهيرة بمسلسل "ساحرة الجنوب".

حورية أطلقت صورتين فقط حتى الآن عبر حسابها الموثق بموقع إنستقرام، ونشرت بعدها صورة واحدة عبر حسابها بموقع الفيس بوك، والجلسة بعدسة مصورها المفضل خالد فضة، وكان لافتاً أنها علقت عليها بهاشتقين متتاليين الأول لساحرة الجنوب والثاني لفيلم "طلق صناعي".

حورية لا زالت أسيرة شخصية روح بساحرة الجنوب ..فهل تتراجع وتقدم الجزء الثالث؟