رسمياً: هؤلاء النجمات العربيات يتنافسن على الأوسكار

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم السينما في الولايات المتحدة أخيراً القائمة النهائية للأفلام المشاركة بمنافسات جائزة الأوسكار أفضل فيلم أجنبي، وتضمنت 85 فيلماً، منها تسعة أفلام عربية فقط، بعد استبعاد مشاركة النجمة هند صبري بفيلم "زهرة حلب"، بسبب افتقاده شرط العرض الجماهيري، وستخضع الأفلام المرشحة لجلسة تصفية أخيراً من لجان تحكيم الأوسكار قبل إعلان القائمة القصيرة للترشيحات يوم 17 يناير المقبل ..ترى هل نرى من بينها فيلماً عربياً؟

القائمة الرسمية المعلنة تضمنت الفيلم اللبناني " كتير كبير" الفائز بجائزة النجمة الذهبية من مهرجان مراكش، وهو من إخراج ميرجان بوشعيا، من بطولة وتأليف آلان سعادة، ومشاركة النجوم مارسيل غانم، وفادي ابي سمرا، والكسندرا خواجي، وفؤاد يمين، وجورج حايك، والشخصيات الرئيسية كلها من الذكور.

من المملكة العربية السعودية تم ترشيح فيلم "بركة يقابل بركة"، من تأليف وإخراج محمود صباغ، وبطولة فاطمة البنوي وهشام فقيه، وتعد فاطمة أول ممثلة تتخطى مرحلة المراهقة من المملكة يرشح لها فيلم لجائزة الأوسكار.

الطفلة ريهام محمد سيسجل لها التاريخ أنها صاحبة أول مشاركة للسينما اليمنية بجائزة الأوسكار أفضل فيلم أجنبي، عن فيلمها المميز " أنا نجوم بنت العاشرة ومطلقة"، وهو من إخراج المخرجة اليمنية خديجة السلامي ويحكي تجربتها مع زواج القاصرات.

سينما فلسطين حاضرة دوما على لوائح جائزة الأوسكار أفضل فيلم أجنبي، وهذا العام تم ترشيح فيلم "يا طير الطاير" للمخرج هاني أبو أسعد المقتبس بتصرف عن قصة مشاركة نجم "آراب أيدول" محمد عساف، في البرنامج الشهير، والبطولة النسائية للفنانة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي.

الأطفال هم نجوم الفيلم المغربي المرشح للجائزة، "مسافة ميل بحذائي" الذي يتعرض لقضية أطفال الشوارع، وهو من إخراج المخرج سعيد خلاف، وبطولة كل من الممثلين أمين الناجي ونفيسة بنشهيدة وعبد الإله عاجل ونجوم زوهرة وراوية ومحمد حميمصة ومحمد عياد وعثمان إيغافي وسناء بحاج ومريم بكوش ومحمد نعيمان، وحصلت عنه الفنانة القديرة راوية على جائزة أفضل دور نسائي بالمهرجان الوطني للسينما المغربية.

الفنانة ميساء عبد الهادي حاضرة بالمنافسة عبر الفيلم الأردني، "3000 ليلة"، من تأليف وإخراج مي المصري، ويحكي الفيلم عن مُدرّسة فلسطينية تضع مولودها الأول في سجن إسرائيلي، فتواجه أصعب التحدّيات من أجل حماية ابنها والحفاظ على بصيص من الأمل، ومع تصوير الفيلم في سجن حقيقي ومشاركة طاقم عمل يسوده النساء.

النجمة الأشهر من بين كل بطلات الأفلام العربية المرشحة لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي هي المصرية نيللي كريم التي تشارك بفيلمها "اشتباك" مدعومة بحفاوة غير مسبوقة لفيلم مصري في مهرجان كان، ودعم من نجوم هوليوود وبمقدمتهم النجم توم هانكس، والفيلم من إخراج محمد دياب.

فيلم "كلاسيكو" يدخل المهرجانات باسم العراق أحياناً والكرد أحياناً أخرى، ولكنه مصنف رسمياً ضمن القائمة الرسمية للأوسكار عن العراق، وهو للمخرج هلكوت مصطفى ومن بطولة أخوين قزمين يذهبان في رحلة خطرة على طول العراق من أجل الوصول الى اسبانيا لمقابلة اللاعب كريستيانو رونالدو .

فيلم "البئر" للمخرج الجزائري لطفي بوشوشي لا يفوت فرصة دون الحصول على جوائز أفضل مخرج وأفضل ممثلة، للممثلة نادية قاسي.

نجمات من 9 دول عربية حاضرات بجائزة أفضل فيلم أجنبي بالأوسكار ..فهل تحظى إحداهن بالتمثال الذهبي؟