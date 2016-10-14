حمدان بن زايد يتفقد عدداً من المشاريع التنموية في جزيرة دلما

قام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، بزيارة لجزيرة دلما، تفقد خلالها عدداً من المرافق والمشاريع التنموية، واطمأن على سير العمل بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية قيد التنفيذ بالجزيرة.

واستهل سموه، جولته بزيارة مشروع ميناء دلما الجديد، التابع لموانئ أبوظبي، واطلع على سير العمل في تطوير البنية التحتية للميناء لخدمة المجتمع المحلي، وتسهيل أعمال الصيادين.

ويضم الميناء الجديد، منزالين للعبارات، ومنزالاً خاصاً للسيارات المتنقلة من وإلى الجزيرة بواسطة العبارات، ومنزالاً مخصصاً لقوارب الصيد والنزهة. وتعرف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، خلال جولته التفقدية، على الدور الذي تقدمه عبارات دلما في تسهيل حركة الأهالي، وإمكانية تطويرها وتحسين خدماتها ودورها في تعزيز حركة النقل البحري في إمارة أبوظبي.

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وزار سموه موقع المنتجع السياحي الذي ينفذه مستثمر إماراتي، ويضم 30 شاليهاً وأماكن للتخييم، تم بناؤها على الطراز التراثي لدولة الإمارات، إضافة إلى مطاعم وأماكن ترفيهية للأطفال، ومساحات لممارسة النشاطات البحرية، مثل رياضة الغوص والقوارب والدراجات.

كما زار سموه مشروع هدم المساكن القديمة ومناطق الآبار القديمة في الجزيرة، إضافة إلى المدرسة الجديدة التي يتم تشييدها حالياً في دلما.

واطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان كذلك على حدائق الحارات التي تم الانتهاء منها في الشعبية الجديدة، وجنوب الجزيرة، ووجّه بزراعة النباتات المحلية المقاومة للعوامل المناخية.

كما أدى سموه صلاة العصر في مسجد الشيخ خليفة بن زايد في دلما، بعدها زار المواطن خميس عتيق المزروعي في منزله، ضمن مبادرات سموه للالتقاء بالمواطنين.

ورحب المزروعي وأفراد أسرته والأقارب، بزيارة سموه، وأعرب عن سعادته بتشريف سموه له، وأشاد بالحرص الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة للتواصل مع أبناء الوطن والالتقاء بهم، ومشاركتهم مناسباتهم المختلفة.

ورافق سموه خلال الزيارة، الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، واللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وعويضة مرشد المرر رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي، ومحمد حمد بن عزان المزروعي وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، وسلطان بن خلفان الرميثي مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، والمهندس عتيق خميس المزروعي مدير عام بلدية المنطقة الغربية بالإنابة، وعدد من كبار المسؤولين.