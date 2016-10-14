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بالصور..نجاح أول أيام مبادرة "تراث مصر" ببورسعيد

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بالصور..نجاح أول أيام مبادرة "تراث مصر" ببورسعيد بالصور..نجاح أول أيام مبادرة "تراث مصر" ببورسعيد

>بورسعيد – محمد عزام

شهد اليوم الأول من مبادرة "تراث " ببورسعيد اقبالاً كبيراً؛ حيث انطلقت، مساء أمس الخميس؛ أولى فعاليات مبادرة "تراث مصر" ببورسعيد، بحفل افتتاح سينما "ريو" الجديدة والتى تم إغلاقها منذ سنوات وتعتبر من أقدم السينمات بالمحافظة، وتقع فى حى الشرق – أرقى الأحياء .

كان قد تجمع أعضاء جمعية "بورسعيد على قديمه" – تحت التأسيس، فى الخامسة من مساء اليوم بشارع الجمهورية بحى الشرق للبدء فى حفل افتتاح سينما ريو؛ والذى انطلق بمقطوعات فنية للفرقة الموسيقية "الكشك بند"؛ ثم عقبه كلمة المنسق العام لمبادرة "تراث مصر" . 

ومن جانبه رحب محمد حسن، المنسق العام لمبادرة، بالحضور وتحدث معهم عن تاريخ سينما ريو، وتطرق إلى تاريخ السينمات ببورسعيد، موضحاً أن "بورسعيد على قديمه" هى من أحيت هذا التاريخ بتجديدها للمكان .

وأكد محمد وليد، المتحدث الإعلامى لـ"بورسعيد على قديمه"، أنه تم بعد حفل الافتتاح عرض أحد الأفلام الأجنبية؛ مضيفاً أن الحفل قد لقى قبولاً لدى الحضور، ووعدوا بأنهم مستمرون معنا فى المبادرة حتى انتهائها السبت القادم .

يذكر أنه كان قد تم عقد مؤتمراً فى ابريل العام الماضى بالمعهد الثقافى السويدي، وتم تجميع كل الكيانات التى تهتم وتعمل بالتراث فى مصر وكان عددهم 9 كيانات بـ 5 محافظات هى : القاهرة، الاسكندرية، الدقهلية، المنيا، وبورسعيد؛ للوقوف على آلية عمل مبادرة "تراث مصر" .

 

 

 

 

 

 

 

 


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