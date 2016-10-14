دراسة: النساء أكثر عرضة للاضطرابات الغذائية بسبب القلق

كشفت دراسة جديدة عن أن النساء أكثر عرضة للاضطرابات الغذائية مقارنة بالرجال لأنهن يقلقن أكثر حيال زيادة وزنهن.

وأظهرت مجموعة من رسومات المخ أن النساء لديهن رد فعل عاطفى أكبر عندما تم تشويه صورة أجسادهن لتظهر بدينة. بينما عندما خضع الرجال لنفس التجربة وكان التأثر أقل بكثير بالنسب لهم.

وذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية أن باحثين من جامعة يورك ومعهد كارولينسكا فى السويد طلبوا من 32 متطوعًا –نصفهم من النساء- أن يرتدوا نظارة الواقع الافتراضي، وقامت النظارات بتشويه نظر المتطوعين لتجعل أجسادهم تبدو إما بدينة أو نحيفة عند النظر إليها.

ووجد العلماء أن الجزء الموجود فى المخ والذى يتعامل مع الألم والغضب والخوف –كما أن المنطقة التى تتحكم فى الطريقة التى نرى بها أجسادنا- كانت أعلى لدى النساء مقارنة بالرجال.

وقال العلماء إن هذه النتائج -وهى الأولى من نوعها التى ترتبط بحالة عدم الرضا بشأن شكل الجسم لدى المتطوعين- ربما تكون مفيدة فى تفسير سبب فقدان الشهية لدى البعض.