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حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 14/10/2016

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حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 14/10/2016 حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 14/10/2016

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على الصعيد المهنى

تحسن ملحوظ فى أحوالك المالية وتقوم بتنفيذ عدد من المشروعات التى تلقى إعجاب رؤسائك وتعتمد على ذكائك الفطرى فى طرح أفكار جديدة من شأنها إعطاء رؤسائك الثقة فى كفاءتك المهنية المتجددة.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

تستمع إلى أحاديث جانبية كثيرة من شأنها التأثير على علاقتك ببعض الأصدقاء، قد تكون هذه الفترة صادمة بالنسبة لك على المستوى الشخصى لكنك ستحصل على عدد من الدروس التى ستزيد من خبرتك فى الحياة.

على الصعيد الصحى

ابتعد عن تناول السكريات هذه الفترة حتى لا تؤثر على أسنانك، تعانى من مشاكل كثيرة بسبب اللثة الحساسة وتسوس الأسنان، زيارتك إلى طبيب الأسنان أصبحت ضرورية حتى تتفاقم المشاكل.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يقضى فترة مرتبكة فى حياته فبالرغم من النجاحات المتتالية على المستوى المهنى إلا أن هذا النجاح يقابله كثير من التوتر على المستوى الشخصى بسبب تساقط الأقنعة عن كثير من الشخصيات المقربة له واكتشاف حقيقتهم.


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مصر 365

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