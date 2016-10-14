حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 14/10/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهنى

تحسن ملحوظ فى أحوالك المالية وتقوم بتنفيذ عدد من المشروعات التى تلقى إعجاب رؤسائك وتعتمد على ذكائك الفطرى فى طرح أفكار جديدة من شأنها إعطاء رؤسائك الثقة فى كفاءتك المهنية المتجددة.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

تستمع إلى أحاديث جانبية كثيرة من شأنها التأثير على علاقتك ببعض الأصدقاء، قد تكون هذه الفترة صادمة بالنسبة لك على المستوى الشخصى لكنك ستحصل على عدد من الدروس التى ستزيد من خبرتك فى الحياة.

على الصعيد الصحى

ابتعد عن تناول السكريات هذه الفترة حتى لا تؤثر على أسنانك، تعانى من مشاكل كثيرة بسبب اللثة الحساسة وتسوس الأسنان، زيارتك إلى طبيب الأسنان أصبحت ضرورية حتى تتفاقم المشاكل.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يقضى فترة مرتبكة فى حياته فبالرغم من النجاحات المتتالية على المستوى المهنى إلا أن هذا النجاح يقابله كثير من التوتر على المستوى الشخصى بسبب تساقط الأقنعة عن كثير من الشخصيات المقربة له واكتشاف حقيقتهم.