حظك اليوم برج الأسد الجمعة 14/10/2016

يتمتع أصحاب برج الأسد بشخصية قوية وجادة، لا يعرفون المراوغة، فهم فى الأساس يكرهون الكذب والخداع، الظلم أبعد ما يكون عنهم، أما عن الغيرة فيتمتع أصحاب برج الأسد بغيرة إيجابية.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

عليك اختبار مشاعرك جيداً قبل الإقدام على خطوة الزواج، فغالباً ما تخدعك أحاسيسك تجاه أشخاص وتكتشف بعد ذلك عكسها، فلا تتسرع فى اتخاذ القرار وتمهل فى معرفة حقيقة حبك.

برج الأسد على الصعيد المهنى

قد تتعرض لبعض المشكلات التى تعطلك عن مسيرتك المهنية وتعود للخف عدة خطوات، ولكنك سريعاً ستكون قادر على التطور مرة أخرى وتحقيق أهداف جديدة بالاستعانة بمهاراتك وذكاءك.

برج الأسد على الصعيد الصحى

حان الوقت لإجراء الفحوصات الطبية التى طلبها منك الطبيب، فقد أهملت كثيراً فى صحتك الفترة الماضية مما انعكس عليك بالسلب وبدأت تتعرض لوعكات صحية متكررة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

تتعرض لمشكلات كبيرة فى عملك تؤثر على كل حياتك، فلا تتسرع فى اتخاذ قرار بترك العمل والبحث عن وظيف أخرى، حاول مواجهة المشكلات والتأنى فى محاولة إيجاد حلول لها.