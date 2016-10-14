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حظك اليوم برج الجدى الجمعة 14/10/2016

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حظك اليوم برج الجدى الجمعة 14/10/2016 حظك اليوم برج الجدى الجمعة 14/10/2016

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نقدم لمولود برج الجدى على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، وهو البرج المعروف بطيشه ولهاثه وراء المغامرات ولكنه فى الوقت نفسه يحترم واجباته والتزاماته وخاصة العائلية منها.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهني:

فى ما يتعلق بالمسائل المالية ستجد نفسك تتخذ قرارًا شديد الحكمة اليوم، ويمكن أن تحظى بنصيحة غالية من شخص مقرب تقلب موازين حساباتك ولكنها تحقق لك الكثير من المكاسب، ورغم ذلك إذا كان عملك يتعلق بالتجارة أو الاستثمار لا ينصح بشراء أسهم استثمارية كبيرة اليوم واتبع حدسك.

برج الجدى على الصعيد العاطفي:

اليوم مثالى للتخطيط لبعض الأنشطة العائلية كأن تأخذ أطفالك أو إخوتك للعب فى حديقة أو فى النادى وتقضى بعض الوقت مع اسرتك فى المساء وتعيد الاهتمام ببعض الأصدقاء.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

تجنب أن تهمل لياقتك البدنية وتمارينك المعتادة ولكن تجنب المجهود البدنى الزائد عن الحد لأنه قد يؤثر بشكل خطير على حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

تشير مواقع الكواكب إلى عوائق غير متوقعة فى مسارك المهنى والاجتماعى وقد تشهد سلسلة من التغييرات خلال الأيام القليلة القادمة ويمكن أن تؤثر العقبات والاضطرابات على انتاجيتك ومزاجك.


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مصر 365

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