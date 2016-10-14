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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 14/10/2016

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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 14/10/2016 حظك اليوم برج الحمل الجمعة 14/10/2016

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نقدم لكم لبرج الحمل، هذا البرج الذى يتمتع أصحابه بالاستقلالية والقوة، كما يتميز مواليد الحمل بمشاعرهم المشتعلة دائماً، فضلا عن أن لديهم قوة خاصة تجذب الآخرين نحوهم.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفى..

القلق يساورك اتجاه علاقتك بشريك الحياة فى الفترة الأخيرة، ربما تكون ما مرت العلاقة به من ضغوط جعلك قلق بشأن مستقبل علاقتكما العاطفية، حاول أن ترى العلاقة بشكل جيد حتى تتمكن من الحكم عليها والتخلص من الشكوك والقلق الذى يحاوطك.

برج الحمل على الصعيد المهنى ..

اليوم مناسب جداً لكسب أموال كثيرة، كما عليك أن تضع خطة جيدة لشكل حياتك المهنية فى الفترة المقبلة، وسيكون هناك رحلة عمل مع الزملاء ستضيف إليك الكثير من الخبرات.

برج الحمل على الصعيد الصحى..

كثير من الاحتمالات تؤكد أنك مُعرض لخطر الإصابة بأحد أنواع الحُمى التى قد تعرض حياتك للخطر، فمن الضرورى أن تحصل على العناية الصحية بشكل سريع، حتى لا تتأثر صحتك بشكل سئ.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

كثير من النجاحات فى انتظار خلال الأيام المقبلة، الذكاء الاجتماعى وتقبل الآخرين هو طريقك للحصول على الكثير من الفرص التى ستكون متاحة خلال الأيام المقبلة.


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مصر 365

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