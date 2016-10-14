حظك اليوم برج الثور الجمعة 14/10/2016

كل المجهود الذى بذلته خلال الأيام الماضية ستحصده الآن، سواء فى فيما يخص حياتك المهنية أو الشخصية، كما اليوم ستهزم أعدائك، وهو ما يخبرك به علماء الفلك فى حظك اليوم برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى..

مشادة كلامية مع الحبيب قد ينتج عنها خصام، الشريك اليوم فى حالة مزاجية سيئة جداً، عليك أن تراعى الظرف النفسى الذى يمر به وتتفهم ما يعانيه من ضغوط، حتى لا تخسره نهائياً.

برج الثور على الصعيد المهنى ..

الثقة بالنفس تساعدك كثيراً على النجاح فى عملك، عليك أن تثق فى قدراتك، وتتعامل مع المواقف التى تتعرض لها بطريقة أعمق، كما يجب أن تسعى لأن تكون علاقاتك مع الزملاء فى العمل أفضل من ذلك، حتى يكون الجو بالكامل مناسب للعمل.

برج الثور على الصعيد الصحى..

تغيير طارئ فى العمل، قد ينتج عنه ترقية أو تغيير وظيفتك أو حتى ترك العمل والذهاب إلى مكان أخر، وعلى الرغم من أن هناك تغيير سيحدث إلا أن الأمر سيكون جيد بالنسبة لك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن الفترة القادمة ستكون أفضل بكثير مما كانت عليه فى الفترة الماضية، كما أن الأوضاع العائلية ستستقر كثيراً.