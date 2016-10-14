حظك اليوم برج السرطان الجمعة 14/10/2016

برج السرطان من أكثر الأبراج العقلانية التى تفضل أن تبحث فى كل شىء ولا تعطى ثقتها لى شخص عابر فى حياتها، لذلك إذا كنت مهتم به لا تحاول أن تخسره فى حياتك.

برج السرطان على الصعيد المهني:

تواجه صعوبات فى عملك بسبب حبك للتدقيق ولكن الأوضاع ستتحسن فى الفترة القادمة وستحظى بدعم غير متوقع من الزملاء ومن رؤسائك وستجدهم مدركين قيمتك الحقيقية ومدى تفانيك فى عملك

على الصعيد العاطفي:

أنه يوم مناسب جدًا لأن تقضى وقتا ممتعا مع شريك حياتك وأن تحدث بعض التغييرات على شكل العلاقة بينكما، وهو ما يجعلك ممتلئًا بالطاقة وقادرًا على إسعاد شريك حياتك.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

تعانى بعض المشاكل الجلدية المزعجة، فاحرص على ان تعالجها بشكل عميق ولا تعالجها سطحيا وتنسى اصل المشكلة التى تكمن فى النظام الغذائى الذى تتبعه.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

تصاب بالتوتر بسبب بعض الارتباك فى الأوضاع الشخصية والعملية فحاول أن تكون صاحب افق واسع وصدر رحب لمواجهة هذه المشاكل والخروج منها بنجاح.