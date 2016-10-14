حظك اليوم برج الحوت الجمعة 14/10/2016

نقدم لكم حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، فبشكل عام تعانى من مشكلة تضييع الوقت فى أمور غير مفيدة، قد تنجح فى فعل أمور أخرى بدلاً منها، فحاول التخلص من العشوائية وعدم تنظيم الوقت طالما لديك مهام كثيرة تتطلب الإنجاز.

الحوت على الصعيد العاطفى

علاقتك بشريك حياتك غير مستقرة، وجسور التفاهم بينهما انهدمت بسبب كثرة المشكلات وتفاقمها حتى لو كانت أمور بسيطة، فعليك التفكير جيداً فى العلاقة بشكل جدى واتخاذ قرار حاسم مهما كانت صعوبته.

برج الحوت على الصعيد المهنى

حان الوقت للعمل المستقل بدلاً من الوظيفة التى تعمل بها، خاصة فى ظل كثرة المشكلات بالعمل وعدم التفاهم مع زملاءك ورؤساءك، فانت تحب الحرية والاستقلال ومن الأفضل أن يكون لك عملك الخاص.

برج الحوت على الصعيد الصحى

جسدك يحتاج إلى العصائر الطبيعية والفواكه الطازجة والابتعاد عن الوجبات السريعة والدسمة والمياه الغازية، ومن الأفضل أن تبدأ الأن فى الاقلاع عن التدخين الذى يتسبب لك فى مشكلات بالقلب كل فترة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

ستتخذ اليوم قراراً هاماً يتعلق بعملك، فقبل أن تفكر فى ترك وظيفتك، فكر ماذا ستفعل بعدها، فمن الأفضل أن ترتب أمورك أولاً قبل اتخاذ هذا القرار حتى لا تتعرض لعواقب مالية كبيرة.