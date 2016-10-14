حظك اليوم برج العقرب الجمعة 14/10/2016

نقدم لكم حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وبشكل عام حياتك مستقرة وتسير خطوات ناجحة تجاه تطوير ذاتك ولكنك ستواجه الكثير من الأشخاص والمواقف التى تقف فى طريقك.

برج العقرب على الصعيد العاطفى

سيطرح عليك شريك حياتك مشاركتك فى إحدى المشاريع الخاصة بك، الأمر بشكل عام جيداً ولكن يحتاج إلى تفكير عميق لأن ذلك سيؤثر على علاقتكما ويخلق مزيداً من الخلافات مما يهدد علاقتكما.

برج العقرب على الصعيد المهنى

أديت أداء جيداً فى عملك خلال الفترة الماضية، وزادت قيمتك لدى رؤساءك بالعمل، ولكن احذر من زملائك فهم يحملون لك نوايا سيئة ويحاولون الإيقاع بك لتخسر ثقة مديريك بك.

برج العقرب على الصعيد الصحى:

تعانى من الخمول والكسل اليوم، ولكن هذا أمر طبيعى نتيجة المجهود الذى قمت به خلال الأيام الماضية فى عملك وفى قضاء بعض الأمور الخاصة التى أجلتها كثيراً، فقط تحتاج إلى راحة واسترخاء يومين.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

اليوم مثالى لاكتشاف مواقف ومشاعر الآخرين تجاهك، فلا تتفاجئ إذا وجدت قريب منك يحمل لك عداوة، تعامل مع الأمر بسعة صدر ففى النهاية لا يهمك رأى أحد سوى القريبين منك .