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افتتاح فيلم Pacific Rim بدور العرض الأمريكية

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افتتاح فيلم Pacific Rim بدور العرض الأمريكية افتتاح فيلم Pacific Rim بدور العرض الأمريكية

كتب : عمرو عز الدين منذ 44 دقيقة

افتتح أمس فيلم الخيال العلمي الأمريكي Pacific Rim للمخرج جويلرمو ديل تورو، بدور العرض الأمريكية، محققا إيرادات فاقت التوقعات والتي بلغت 3.6 مليون دولار أمريكي.

الفيلم يحكي عن خروج مخلوقات وحشية من أعماق المحيط الهادي، يطلق عليها البشر اسم كايجو، وتبدأ حرب تودي بملايين الأرواح، ولمكافحتهم تم ابتكار روبوتات ضخمة تُدعى جايجيرز، ويتم التحكم في كل روبوت من خلال اثنين من الطيارين.

فيلم Pacific Rim من إخراج جويلرمو ديل تورو، الذي رُشح من قبل لجائزة الأوسكار والذي أخرج سلسلة أفلام Hellboy وPan's Labyrinth، بطولة إدريس إلبا، رون بيرلمان، تشارلي هونام، تشارلي داي ورينكو كيكوتشي.

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