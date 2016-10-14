حظك اليوم برج القوس الجمعة 14/10/2016

نقدم لمولود برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج النارى المعروف بغموضه وحبه للحياة ولكنه أيضًا معروف بوجهه الطفولى وشخصيته الجذابة.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني:

تعانى صعوبات كبيرة فى جبهة العمل، ومع ذلك تطبق أخيرًا ما تعلمته من التجارب السابقة وستكون قادرًا على مواجهة هذه الأزمات والمصاعب بسهولة تامة، وتأخذ حياتك المهنية بعيدًا جدًا فى هذا الموقف.

برج القوس على الصعيد العاطفي:

من المحتمل أن يتسبب التوتر على الصعيد المهنى فى التأثير على الانسجام فى علاقتك العاطفية وقد يؤدى سوء تفاهم صغير إلى خلاف كبير حول مسألة ثانوية فى علاقتك.

برج القوس على الصعيد الصحي:

حاول أن تتجنب الاستخدام المفرط للهاتف والكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الإلكترونية التى تستخدمها خاصة تلك التى تسبب إجهادًا لعينيك لأنه من المتوقع أن تعانى مشكلات فيها.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

التوتر يتصاعد طوال اليوم ولكنك لا تستسلم حتى تصل لخط النهاية، الفوز أو الخسارة لا تهم ما يهم حقا الا تنهار وأن تعرف قدراتك الحقيقية.