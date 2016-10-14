حظك اليوم وتوقعات الأبراج 14/10/2016

تعد توقعات علماء الأبراج من أكثر ما يشغل بال الكثير منا، خصوصاً أنها تقدم لنا خريطة يومية لما يتوقعه علماء الفلك لنا على مستوى الصحة والعمل وكذلك الحياة العاطفية، لنعرف ما يخبرنا به الفلك اليوم، وما هو المتوقع للأبراج المختلفة، حظك اليوم أو التوقعات من الممكن أن تلفت انتباهنا إلى بعض التفاصيل البسيطة التى تساعدنا على تجاوز أزمات أو التعامل مع

حظك اليوم برج الثور 14_10_2016

كل المجهود الذى بذلته خلال الأيام الماضية ستحصده الآن، سواء فى فيما يخص حياتك المهنية أو الشخصية، كما اليوم ستهزم أعدائك، وهو ما يخبرك به علماء الفلك فى حظك اليوم برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى..

مشادة كلامية مع الحبيب قد ينتج عنها خصام، الشريك اليوم فى حالة مزاجية سيئة جداً، عليك أن تراعى الظرف النفسى الذى يمر به وتتفهم ما يعانيه من ضغوط، حتى لا تخسره نهائياً.

برج الثور على الصعيد المهنى ..

الثقة بالنفس تساعدك كثيراً على النجاح فى عملك، عليك أن تثق فى قدراتك، وتتعامل مع المواقف التى تتعرض لها بطريقة أعمق، كما يجب أن تسعى لأن تكون علاقاتك مع الزملاء فى العمل أفضل من ذلك، حتى يكون الجو بالكامل مناسب للعمل.

برج الثور على الصعيد الصحى..

تغيير طارئ فى العمل، قد ينتج عنه ترقية أو تغيير وظيفتك أو حتى ترك العمل والذهاب إلى مكان أخر، وعلى الرغم من أن هناك تغيير سيحدث إلا أن الأمر سيكون جيد بالنسبة لك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن الفترة القادمة ستكون أفضل بكثير مما كانت عليه فى الفترة الماضية، كما أن الأوضاع العائلية ستستقر كثيراً.

حظك اليوم برج الحمل 14_10_2016

نقدم لكم حظك اليوم لبرج الحمل، هذا البرج الذى يتمتع أصحابه بالاستقلالية والقوة، كما يتميز مواليد الحمل بمشاعرهم المشتعلة دائماً، فضلا عن أن لديهم قوة خاصة تجذب الآخرين نحوهم.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفى..

القلق يساورك اتجاه علاقتك بشريك الحياة فى الفترة الأخيرة، ربما تكون ما مرت العلاقة به من ضغوط جعلك قلق بشأن مستقبل علاقتكما العاطفية، حاول أن ترى العلاقة بشكل جيد حتى تتمكن من الحكم عليها والتخلص من الشكوك والقلق الذى يحاوطك.

برج الحمل على الصعيد المهنى ..

اليوم مناسب جداً لكسب أموال كثيرة، كما عليك أن تضع خطة جيدة لشكل حياتك المهنية فى الفترة المقبلة، وسيكون هناك رحلة عمل مع الزملاء ستضيف إليك الكثير من الخبرات.

برج الحمل على الصعيد الصحى..

كثير من الاحتمالات تؤكد أنك مُعرض لخطر الإصابة بأحد أنواع الحُمى التى قد تعرض حياتك للخطر، فمن الضرورى أن تحصل على العناية الصحية بشكل سريع، حتى لا تتأثر صحتك بشكل سئ.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

كثير من النجاحات فى انتظار خلال الأيام المقبلة، الذكاء الاجتماعى وتقبل الآخرين هو طريقك للحصول على الكثير من الفرص التى ستكون متاحة خلال الأيام المقبلة.

برج الجوزاء حظك اليوم 14/10/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

تحسن ملحوظ فى أحوالك المالية وتقوم بتنفيذ عدد من المشروعات التى تلقى إعجاب رؤسائك وتعتمد على ذكائك الفطرى فى طرح أفكار جديدة من شأنها إعطاء رؤسائك الثقة فى كفاءتك المهنية المتجددة.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى ..

تستمع إلى أحاديث جانبية كثيرة من شأنها التأثير على علاقتك ببعض الأصدقاء، قد تكون هذه الفترة صادمة بالنسبة لك على المستوى الشخصى لكنك ستحصل على عدد من الدروس التى ستزيد من خبرتك فى الحياة.

على الصعيد الصحى ..

ابتعد عن تناول السكريات هذه الفترة حتى لا تؤثر على أسنانك، تعانى من مشاكل كثيرة بسبب اللثة الحساسة وتسوس الأسنان، زيارتك إلى طبيب الأسنان أصبحت ضرورية حتى تتفاقم المشاكل.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يقضى فترة مرتبكة فى حياته فبالرغم من النجاحات المتتالية على المستوى المهنى إلا أن هذا النجاح يقابله كثير من التوتر على المستوى الشخصى بسبب تساقط الأقنعة عن كثير من الشخصيات المقربة له واكتشاف حقيقتهم.

برج الدلو حظك اليوم 14/10/2016

برج الدلو على الصعيد المهنى..

الابتعاد عن الزملاء أمر طبيعى فى هذه الفترة، فأنت محاط بكم من المشاكل الأسرية والشخصية تدفعك إلى العزلة والعزوف عن تنفيذ أى أفكار جديدة فى العمل، تحتاج إلى إجازة لفترة قصيرة حتى تستعد نقائك الذهنى.

برج الدلو على الصعيد العاطفى ..

بالرغم من المشاكل الكثيرة التى تؤثر على حالتك النفسية إلا أن تفهم الحبيب للضغوط التى تمر بها يهون عليك كثيراً، ويساعدك على تخطى هذه المرحلة بسرعة.

على الصعيد الصحى ..

النوم لفترات طويلة يعتبر احد أشكال الهروب من الواقع، قلل من ساعات نومك وعد إلى ممارسة الرياضة ولا تنسى تناول الخضروات والفاكهة بشكل منتظم حتى يمدوك بالطاقة ويعطوك شعور بالنشاط.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش فى حالة مزاجية سيئة جداً بسبب تورطه فى مشاكل مع بعض الزملاء الذين أقحموه فى عدد من الأحاديث المرتبطة بأحداث قديمة، وارتباك فى العمل يزول سريعاً بمجرد انتهاءك من مشاكلك الشخصية.

حظك اليوم برج الأسد 14-10-2016

يتمتع أصحاب برج الأسد بشخصية قوية وجادة، لا يعرفون المراوغة، فهم فى الأساس يكرهون الكذب والخداع، الظلم أبعد ما يكون عنهم، أما عن الغيرة فيتمتع أصحاب برج الأسد بغيرة إيجابية.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي..

عليك اختبار مشاعرك جيداً قبل الإقدام على خطوة الزواج، فغالباً ما تخدعك أحاسيسك تجاه أشخاص وتكتشف بعد ذلك عكسها، فلا تتسرع فى اتخاذ القرار وتمهل فى معرفة حقيقة حبك.

برج الأسد على الصعيد المهنى..

قد تتعرض لبعض المشكلات التى تعطلك عن مسيرتك المهنية وتعود للخف عدة خطوات، ولكنك سريعاً ستكون قادر على التطور مرة أخرى وتحقيق أهداف جديدة بالاستعانة بمهاراتك وذكاءك.

برج الأسد على الصعيد الصحى..

حان الوقت لإجراء الفحوصات الطبية التى طلبها منك الطبيب، فقد أهملت كثيراً فى صحتك الفترة الماضية مما انعكس عليك بالسلب وبدأت تتعرض لوعكات صحية متكررة.

حظك اليوم برج الحوت 14-10-2016

نقدم لكم حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، فبشكل عام تعانى من مشكلة تضييع الوقت فى أمور غير مفيدة، قد تنجح فى فعل أمور أخرى بدلاً منها، فحاول التخلص من العشوائية وعدم تنظيم الوقت طالما لديك مهام كثيرة تتطلب الإنجاز.

الحوت على الصعيد العاطفى :

علاقتك بشريك حياتك غير مستقرة، وجسور التفاهم بينهما انهدمت بسبب كثرة المشكلات وتفاقمها حتى لو كانت أمور بسيطة، فعليك التفكير جيداً فى العلاقة بشكل جدى واتخاذ قرار حاسم مهما كانت صعوبته.

برج الحوت على الصعيد المهنى :

حان الوقت للعمل المستقل بدلاً من الوظيفة التى تعمل بها، خاصة فى ظل كثرة المشكلات بالعمل وعدم التفاهم مع زملاءك ورؤساءك، فانت تحب الحرية والاستقلال ومن الأفضل أن يكون لك عملك الخاص.

برج الحوت على الصعيد الصحى:

جسدك يحتاج إلى العصائر الطبيعية والفواكه الطازجة والابتعاد عن الوجبات السريعة والدسمة والمياه الغازية، ومن الأفضل أن تبدأ الأن فى الاقلاع عن التدخين الذى يتسبب لك فى مشكلات بالقلب كل فترة.

حظك اليوم برج العقرب 14-10-2016

نقدم لكم حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وبشكل عام حياتك مستقرة وتسير خطوات ناجحة تجاه تطوير ذاتك ولكنك ستواجه الكثير من الأشخاص والمواقف التى تقف فى طريقك.

برج العقرب على الصعيد العاطفى :

سيطرح عليك شريك حياتك مشاركتك فى إحدى المشاريع الخاصة بك، الأمر بشكل عام جيداً ولكن يحتاج إلى تفكير عميق لأن ذلك سيؤثر على علاقتكما ويخلق مزيداً من الخلافات مما يهدد علاقتكما.

برج العقرب على الصعيد المهنى :

أديت أداء جيداً فى عملك خلال الفترة الماضية، وزادت قيمتك لدى رؤساءك بالعمل، ولكن احذر من زملائك فهم يحملون لك نوايا سيئة ويحاولون الإيقاع بك لتخسر ثقة مديرينك بك.

برج العقرب على الصعيد الصحى:

تعانى من الخمول والكسل اليوم، ولكن هذا أمر طبيعى نتيجة المجهود الذى قمت به خلال الأيام الماضية فى عملك وفى قضاء بعض الأمور الخاصة التى أجلتها كثيراً، فقط تحتاج إلى راحة واسترخاء يومين.

برج الميزان حظك اليوم الجمعة 14/10/2016

يتظاهر هذا البرج دائماً بأنه جامد المشاعر لكنه فى الحقيقة عاطفى للغاية لذلك يجب ان تتعامل مع جانبه غير الظاهر حتى تكسبه إلى جوارك .

برج الميزان على الصعيد المهني:

استطعت الفترة الماضية ان تقتصد مبلغا من المال لشراء أحد الحيوانات الاليفة اليوم هو انسب وقت لتنفيذ المشروع، عندما تذهب لشراء الحيوان الذى تريده ستعجبك حيوانات أخرى ولكن التزم بميزانيتك، فلا تنفق المزيد من الاموال فى الاشياء التى لا تريدها.

على الصعيد العاطفي:

كنت واقفا على منعطف حاسم فى علاقتك مع شريك حياتك، سوف يكزن اديك رؤية مختلفة اليوم فى هذه العلاقة، سوف تستطيع ان تحكم على هذه العلاقة بعقلانية دون ان تؤثر عيلك مشاعرك، وتستطيع أن تعرف اين تقف العلاقة والى اين ذاهبة، كما انك ستستطيع ان تحكم هل انت سعيد بما اتخذته من قرارات فى حياتك ام لا.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

اداء بعض التمرينات الرياضية شيء مهم اليوم، اذا تريد ان تتخلص من وزن زائد أو الحصول على جسم مثالى فاليوم هو الوقت المناسب لأداء هذه المهمة، ستستطيع ان تجد ما يلهمك للتمسك بروتينك الغذائى والصحي.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 14/10/2016

يعتبر برج العذراء من أكثر الأبراج الذكية التى يمكنها أن تسيطر على كل المحيطين بها ليس من خلال الصوت العالى أو العصبية لكن من خلال الحيلة.

برج العذراء على الصعيد المهنى...

عندك مهام كثيرة تحاول إنجازها وتجعلك تشعر بالضغط والانزعاج خاصة أنك فى الفترة الماضية واجهت بعض الأزمات الطارئة التى جعلتك أكثر ميلاً للكآبة فحاول أن تتخلص من الكسل واليأس الذى يسيطر عليك منذ فترة طويلة،ويؤثر على أدائك فى العمل بشكل ملحوظ قد يعرض مستقبلك للخطر، وحاول أن تعيد حساباتك مع المدير حتى لا يؤثر هذا على مستقبلك.

على الصعيد العاطفى...

تجنب المعارك التافهة مع حبيبك لأن هذا يسبب الكثير من التوتر فى العلاقة فمن الأفضل أن تهتم بالتفاصيل البسيطة التى تسبب له الإزعاج والمشاكل التى أنت فى غنى عنها، حاول أن تتفهمه وتقدم له بعض المساعدة والدعم.

برج العذراء على الصعيد الصحى...

صحتك ستتحسن كثيراً خلال اليوم حاول أن تستغل الفترة القادمة فى إعادة حساباتك من جديد والتركيز على ما يؤثر عليك سلباً والعكس، وعليك أن تعلم أن صحتك هى أهم شئ تملكه فى هذه الدنيا، ولا تدع العمل يؤثر عليك سلباً.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة القادمة..

يتوقع علماء الفلك أن الفترة القادمة ستكون أفضل بكثير على كافة المستويات، وتحديداً على مستوى العمل الذى تأثر كثيراً فى المرحلة القادمة، كما أن صحتك تحتاج إلى رعاية واهتمام، وعليك أن تستمع إلى نصائح الأطباء.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 14/10/2016

برج السرطان من اكثر الأبراج العقلانية التى تفضل أن تبحث فى كل شىء ولا تعطى ثقتها لى شخص عابر فى حياتها، لذلك إذا كنت مهتم به لا تحاول أن تخسره فى حياتك.

برج السرطان على الصعيد المهني:

تواجه صعوبات فى عملك بسبب حبك للتدقيق ولكن الأوضاع ستتحسن فى الفترة القادمة وستحظى بدعم غير متوقع من الزملاء ومن رؤسائك وستجدهم مدركين قيمتك الحقيقية ومدى تفانيك فى عملك

على الصعيد العاطفي:

انه يوم مناسب جدا لأن تقضى وقتا ممتعا مع شريك حياتك وأن تحدث بعض التغييرات على شكل العلاقة بينكما، وهو ما يجعلك ممتلئًا بالطاقة وقادرًا على إسعاد شريك حياتك.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

تعانى بعض المشاكل الجلدية المزعجة، فاحرص على ان تعالجها بشكل عميق ولا تعالجها سطحيا وتنسى اصل المشكلة التى تكمن فى النظام الغذائى الذى تتبعه.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

تصاب بالتوتر بسبب بعض الارتباك فى الأوضاع الشخصية والعملية فحاول أن تكون صاحب افق واسع وصدر رحب لمواجهة هذه المشاكل والخروج منها بنجاح.

حظك اليوم برج الثور 14_10_2016

كل المجهود الذى بذلته خلال الأيام الماضية ستحصده الآن، سواء فى فيما يخص حياتك المهنية أو الشخصية، كما اليوم ستهزم أعدائك، وهو ما يخبرك به علماء الفلك فى حظك اليوم برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى..

مشادة كلامية مع الحبيب قد ينتج عنها خصام، الشريك اليوم فى حالة مزاجية سيئة جداً، عليك أن تراعى الظرف النفسى الذى يمر به وتتفهم ما يعانيه من ضغوط، حتى لا تخسره نهائياً.

برج الثور على الصعيد المهنى ..

الثقة بالنفس تساعدك كثيراً على النجاح فى عملك، عليك أن تثق فى قدراتك، وتتعامل مع المواقف التى تتعرض لها بطريقة أعمق، كما يجب أن تسعى لأن تكون علاقاتك مع الزملاء فى العمل أفضل من ذلك، حتى يكون الجو بالكامل مناسب للعمل.

برج الثور على الصعيد الصحى..

تغيير طارئ فى العمل، قد ينتج عنه ترقية أو تغيير وظيفتك أو حتى ترك العمل والذهاب إلى مكان أخر، وعلى الرغم من أن هناك تغيير سيحدث إلا أن الأمر سيكون جيد بالنسبة لك.

حظك اليوم برج الحمل 14_10_2016

نقدم لكم حظك اليوم لبرج الحمل، هذا البرج الذى يتمتع أصحابه بالاستقلالية والقوة، كما يتميز مواليد الحمل بمشاعرهم المشتعلة دائماً، فضلا عن أن لديهم قوة خاصة تجذب الآخرين نحوهم.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفى..

القلق يساورك اتجاه علاقتك بشريك الحياة فى الفترة الأخيرة، ربما تكون ما مرت العلاقة به من ضغوط جعلك قلق بشأن مستقبل علاقتكما العاطفية، حاول أن ترى العلاقة بشكل جيد حتى تتمكن من الحكم عليها والتخلص من الشكوك والقلق الذى يحاوطك.

برج الحمل على الصعيد المهنى ..

اليوم مناسب جداً لكسب أموال كثيرة، كما عليك أن تضع خطة جيدة لشكل حياتك المهنية فى الفترة المقبلة، وسيكون هناك رحلة عمل مع الزملاء ستضيف إليك الكثير من الخبرات.

برج الحمل على الصعيد الصحى..

كثير من الاحتمالات تؤكد أنك مُعرض لخطر الإصابة بأحد أنواع الحُمى التى قد تعرض حياتك للخطر، فمن الضرورى أن تحصل على العناية الصحية بشكل سريع، حتى لا تتأثر صحتك بشكل سئ.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

كثير من النجاحات فى انتظار خلال الأيام المقبلة، الذكاء الاجتماعى وتقبل الآخرين هو طريقك للحصول على الكثير من الفرص التى ستكون متاحة خلال الأيام المقبلة.

حظك اليوم برج القوس 14/10/2016

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني:

تعانى صعوبات كبيرة فى جبهة العمل، ومع ذلك تطبق أخيرًا ما تعلمته من التجارب السابقة وستكون قادرًا على مواجهة هذه الأزمات والمصاعب بسهولة تامة، وتأخذ حياتك المهنية بعيدًا جدًا فى هذا الموقف.

برج القوس على الصعيد العاطفي:

من المحتمل أن يتسبب التوتر على الصعيد المهنى فى التأثير على الانسجام فى علاقتك العاطفية وقد يؤدى سوء تفاهم صغير إلى خلاف كبير حول مسألة ثانوية فى علاقتك.

برج القوس على الصعيد الصحي:

حاول أن تتجنب الاستخدام المفرط للهاتف والكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الإلكترونية التى تستخدمها خاصة تلك التى تسبب إجهادًا لعينيك لأنه من المتوقع أن تعانى مشكلات فيها.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

التوتر يتصاعد طوال اليوم ولكنك لا تستسلم حتى تصل لخط النهاية، الفوز أو الخسارة لا تهم ما يهم حقا الا تنهار وأن تعرف قدراتك الحقيقية.

حظك اليوم برج الجدى 14/10/2016

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهني:

فى ما يتعلق بالمسائل المالية ستجد نفسك تتخذ قرارًا شديد الحكمة اليوم، ويمكن أن تحظى بنصيحة غالية من شخص مقرب تقلب موازين حساباتك ولكنها تحقق لك الكثير من المكاسب، ورغم ذلك إذا كان عملك يتعلق بالتجارة أو الاستثمار لا ينصح بشراء أسهم استثمارية كبيرة اليوم واتبع حدسك.

برج الجدى على الصعيد العاطفي:

اليوم مثالى للتخطيط لبعض الأنشطة العائلية كأن تأخذ أطفالك أو إخوتك للعب فى حديقة أو فى النادى وتقضى بعض الوقت مع اسرتك فى المساء وتعيد الاهتمام ببعض الأصدقاء.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

تجنب أن تهمل لياقتك البدنية وتمارينك المعتادة ولكن تجنب المجهود البدنى الزائد عن الحد لأنه قد يؤثر بشكل خطير على حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

تشير مواقع الكواكب إلى عوائق غير متوقعة فى مسارك المهنى والاجتماعى وقد تشهد سلسلة من التغييرات خلال الأيام القليلة القادمة ويمكن أن تؤثر العقبات والاضطرابات على انتاجيتك ومزاجك.