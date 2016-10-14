أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس صندوق تحيا مصر: 15 مليون رسالة تلقتها مبادرة "صبح على مصر بجنيه"

Google+ Print
رئيس صندوق تحيا مصر: 15 مليون رسالة تلقتها مبادرة "صبح على مصر بجنيه" رئيس صندوق تحيا مصر: 15 مليون رسالة تلقتها مبادرة "صبح على مصر بجنيه"

>كتب أحمد براء

قال محمد العشماوى الرئيس التنفيذى لصندوق تحيا ، إن مبادرة "صَبَّح على مصر بجنيه" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تلقّت حتى الآن 15 مليون رسالة منذ انطلاق المبادرة.

وأشار "العشماوى" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل، ببرنامج "كلام تانى" على فضائية "دريم"، إلى أن رأسمال صندوق "تحيا مصر" 7.5 مليار جنيه، وأن الصندوق يتيح للمواطنين التبرع بعوائد الشهادات الإدخارية أو جزء منها دون أن تمثل عبءًا عليه.

وأوضح الرئيس التنفيذى لصندوق "تحيا مصر" أن الصندوق سيطلق أواخر شهر أكتوبر الجارى حملة "أطفال بلا مأوى" لتوفير المسكن للأطفال.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب