رئيس صندوق تحيا مصر: 15 مليون رسالة تلقتها مبادرة "صبح على مصر بجنيه"

قال محمد العشماوى الرئيس التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إن مبادرة "صَبَّح على مصر بجنيه" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تلقّت حتى الآن 15 مليون رسالة منذ انطلاق المبادرة.

وأشار "العشماوى" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل، ببرنامج "كلام تانى" على فضائية "دريم"، إلى أن رأسمال صندوق "تحيا مصر" 7.5 مليار جنيه، وأن الصندوق يتيح للمواطنين التبرع بعوائد الشهادات الإدخارية أو جزء منها دون أن تمثل عبءًا عليه.

وأوضح الرئيس التنفيذى لصندوق "تحيا مصر" أن الصندوق سيطلق أواخر شهر أكتوبر الجارى حملة "أطفال بلا مأوى" لتوفير المسكن للأطفال.