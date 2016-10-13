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جامعة بني سويف تستضيف رئيس قسم كهرباء القلب نهاية الشهر الجاري

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جامعة بني سويف تستضيف رئيس قسم كهرباء القلب نهاية الشهر الجاري جامعة بني سويف تستضيف رئيس قسم كهرباء القلب نهاية الشهر الجاري

جاعمة بنى سويف

تقيم كلية الآداب جامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور جودة مبروك عميد الكلية الخميس 29 من الشهر الجاري، ندوة تحت عنوان القلب بين العلم والدين وذلك في مدرج 2 بالكلية.

وقال الدكتور جودة مبروك عميد كلية الآداب، إن من المقرر إستضافة الدكتور جمال شعبان المتخصص في الإعلام الطبي وأستاذ ورئيس قسم كهرباء القلب وزميل كلية الطب الأمريكية وسفير النوايا الحسنة لإلقاء الندوة ومناقشة الحضور في إستفساراتهم، وأضاف عميد الكلية ان هذة الندوة تعد هي الاولي من نوعها علي مستوي الجامعات المصرية لإختلاف هدفها ومضمونها.

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