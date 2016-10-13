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مقتل وإصابة 19 جنديا في مالي بينهم ستة فرنسيين في هجومين منفصلين بمالي

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مقتل وإصابة 19 جنديا في مالي بينهم ستة فرنسيين في هجومين منفصلين بمالي مقتل وإصابة 19 جنديا في مالي بينهم ستة فرنسيين في هجومين منفصلين بمالي

أرشيفية

لقي 4 جنود ماليين مصرعهم , وأصيب 9 آخرون، جراء هجوم من قبل مسلحين على قافلة للجيش في منطقة سيجو وسط البلاد، كما أصيب ستة جنود فرنسيين في منطقة أبيبارا بشمال مالي, إثر انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع، أثناء مررو عرباتهم.

وقال متحدث باسم الجيش المالي في تصريحات أوردتها قناة “سكاي نيوز” اليوم  الخميس إن أربعة جنود قتلوا وأصيب تسعة آخرون عندما هاجم مسلحون قافلة للجيش في منطقة سيجو وسط البلاد.

ومن جانبه،  قال المتحدث باسم الجيش الفرنسي إن 6 جنود فرنسيين اصيبوا في منطقة أبيبارا بشمال مالي, إثر انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع,اثناء مررو عرباتهم .

أ ش أ

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