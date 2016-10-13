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بوتين يهنئ جوتيريس بتعيينه في منصب الأمين العام للأمم المتحدة

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بوتين يهنئ جوتيريس بتعيينه في منصب الأمين العام للأمم المتحدة بوتين يهنئ جوتيريس بتعيينه في منصب الأمين العام للأمم المتحدة

بوتين

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنطونيو مانويل دي أوليفيرا جوتيريس بمناسبة تعيينه في منصب الأمين العام للأمم المتحدة .

وقال الكرملين إن “الرئيس بوتين تمنى لمانويل دي أوليفيرا في مكالمة هاتفية، النجاح في منصبه الهام والعالي المسؤولية ..حسبما أفادت قناة “روسيا اليوم ” اليوم  الخميس .

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت بتعيين جوتيريس في منصب السكرتير العام للأمم المتحدة اليوم الخميس وبذلك بات الشخص التاسع الذي شغل هذا المنصب, وسيستلم الأمين العام الجديد منصبه ويباشر أعماله بشكل رسمي في أول يوم من العام المقبل.

أ ش أ

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