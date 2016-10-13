ضبط مساعد شرطة بالمعاش يدير ورشة تصنيع أسلحة نارية بالغربية

تمكن الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز قطور فى محافظة الغربية، والنقيب أحمد إبراهيم معاون مباحث المركز، تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية، والمقدم وليد الصواف مفتش الإدارة المركزية بطنطا وقطور، من ضبط مساعد شرطة بالمعاش مقيم قرية العمة مركز قطور، لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبحوزته بندقية خرطوش وطبنجة معدلة وأدوات التصنيع.

كانت معلومات وردت لرئيس مباحث مركز قطور، بقيام شعبان على أحمد البربرى 65 سنة مساعد شرطة بالمعاش مقيم قرية العمة دائرة المركز بإدارة مسكنه ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص.

وبعرض المعلومات على اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، وجه بتشكيل فريق بحث لضبط المتهم، تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية، والمقدم وليد الصواف مفتش الإدارة المركزية بطنطا وقطور، ضم الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز قطور، والنقيب أحمد إبراهيم معاون مباحث المركز، وعقب تقنيين الإجراءات تم استهداف منزل المتهم وضبطه وبحوزته بندقية خرطوش وطبنجة معدلة وأجزاء من أسلحة نارية وأدوات تستخدم فى التصنيع. تم التحفظ على المضبوطات، واعترف المتهم بإدارته منزله لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها. تحرر محضر بالواقعة. وتولت النيابة التحقيق.