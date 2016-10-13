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ضبط 88 طن أرز قبل بيعها فى السوق السوداء بالمنوفية

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ضبط 88 طن أرز قبل بيعها فى السوق السوداء بالمنوفية ضبط 88 طن أرز قبل بيعها فى السوق السوداء بالمنوفية

اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية

قامت اليوم مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع مديرية ، برئاسة العقيد مجدى جميل رئيس المباحث، والمحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين، تحت إشراف اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية بحملة مكبرة.

وأسفرت الحملة عن تحرير القضية رقم 23957 جنح مركز قويسنا، لسنة 2016م، ضد “ع. ا. ا. ب”، 48 سنة، مسئول عن مخزن سلع غذائية بقرية مسطاى مركز قويسنا، وتم ضبط 50 طن أرز بلدى شعير، لقيامه بإدارة مخزن سلع غذائية بدون ترخيص، وحجب ومنع واحتكار سلعة الأرز “غش تجارى”، والقضية رقم 3847 جنح قسم سرس لسنه 2016م، ضد “ب .م. ز. ا”، 36 سنة، مسئول عن مخزن سلع غذائية بجوار المقابر قسم سرس، وتم ضبط ، 38 طن أرز، و3 أطنان زيت طعام.

 

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