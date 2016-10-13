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محافظ كفر الشيخ يتابع إنشاء النصب التذكارى ببرج البرلس

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محافظ كفر الشيخ يتابع إنشاء النصب التذكارى ببرج البرلس محافظ كفر الشيخ يتابع إنشاء النصب التذكارى ببرج البرلس

اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ

 

تابع اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعمال إنشاء النصب التذكارى لمعركة البرلس وبانوراما معركة البرلس، بتكلفة 600 ألف جنيه، على مساحة 1000 متر مربع.

وقال ، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 70% من الأعمال الإنشائية للنصب التذكارى وبانوراما البرلس، وهما محاكاة واقعية وحية تجسد ملحمة معركة البرلس وتوثيقها من الناحية التاريخية للأجيال القادمة.

وكلف المحافظ، بسرعة الانتهاء من هذه الأعمال فى الموعد المقرر لها، مع الانتهاء من توصيل المرافق وعمل سور خارجى لقسم شرطة مسطحات البرلس حتى يتم افتتاحة خلال أيام.

وجاء ذلك بحضور اللواء حمدى الحشاش مساعد المحافظ لمنطقة شرق ورئيس مركز ومدينة بلطيم، والعقيد إبراهيم عيسى المستشار العسكرى، والمهندس حازم الأشمونى رئيس مدينة برج البرلس، وعدد من القيادات التنفيذية.

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