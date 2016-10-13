شرطة المرافق تشن حملات ليلية علي المخالفين بالمنوفية

مراسل«ONA»:

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن المنوفية، حملات مكبرة للقضاء على المخالفين، وتأمين المواطنين، تحت إشرف اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، الذى شدد على ضرورة تكثيف الجهود لعودة الانضباط بالشارع.

وشملت الحملات والدوريات رفع الإشغالات وتنفيذ القرارات المنظمة لها، بالتعاون مع الإدارات المحلية بالمحافظة، وأسفرت عن تحرير١٤٠٠ محضر بقسم شبين الكوم، ما بين محاضر الإشغالات وإزالة فورية.

كما تمكنت الحملات من تنفيذ ١٦٦ قرارًا بمركز قويسنا، و١٦٧ قرارًا بمركز منوف، و٥٦٠ مخالفة بمركز أشمون، و٢٤٠ مخالفة بمركز تلا ، و٢٢٠ بمركز السادات.