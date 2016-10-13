فيديو..فقرات الساحر وأكروبات عالمية فى برنامج «قصر النيل»

تقوم حاليًا شركة «ليو ميديا»،فى سرية تامة وتكتم شديد، بعمل التحضيرات النهائية قبل البدء فى تصوير أولى حلقات برنامج «قصر النيل» الذى يقدمه الفنان شريف منير على مسرح قصر النيل بوسط القاهرة.

ويتضمن البرنامج فقرات متنوعة، حيث يستضيف شريف منير خلالها نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى، إلى جانب استضافة العديد من الشخصيات العامة فى حوار حول الموضوعات والقضايا الهامة والتى تهم الأسرة المصرية.

وفى إطار التحضيرات الخاصة بالبرنامج تعاقدت شركة «ليو ميديا»، مع عدة فرق استعراضية عالمية منها فرقة لتقديم الأكروبات واستعراضات عالمية تتخلل فقرات البرنامج وهى تعتمد بشكل كبير على التقنية الفنية العالية المصاحبة للإبهار فى الآداء الحركى، كما تم التعاقد أيضًا مع فرقة عالمية لتقديم فقرات الساحرالتى تحظى بنسب مشاهدة كبيرة لدى الجمهور المصرى والعربى.

والجدير بالذكر، أن برنامج «قصر النيل»، ليس البرنامج الأول التى تنتجه شركة «ليو ميديا»، منها برنامج «صاحبة السعادة»، والذى تقدمه الإعلامية المتميزة إسعاد يونس، وبرنامج «بيت العيلة»، والذى تقدمه الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم، إلى جانب اشتراكها فى انتاج مسلسل «نصيبى وقسمتك»، من بطولة الفنان هانى سلامة والفنانة نيكول سابا.

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