بالصور.. «عاشور» ومحافظ دمياط يسلمان جوائز «كأس النقيب»

فاز فريق محامين دمياط، على محامي جنوب الدقهلية، في المباراة النهائية لبطولة كرة القدم لشباب المحامين، المقامة تحت مسمى «كأس النقيب»، بالصالة المغطاة بمدينة رأس البر، اليوم الخميس، فيما فاز فريق بورسعيد بالمركز الثالث.

ذلك بحضور سامح عاشور نقيب المحامين، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، واللواء هشام الحفناوي مساعد مدير الأمن، والبرلماني ضياء الدين داوود، ووكيل النقابة مجدي سخى، وأمين الصندوق يحيى التوني، ونقيبي دمياط ياسر أبو هندية، وجنوب الدقهلية محمد الغمري، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة والفرعيتين.

وفاز عبد الله جبر من الدقهلية على كاس كأس أحسن لاعب، ومحمود النجيدي من بورسعيد على كأس أحسن حارس مرمى، ومحمد محروس من القليوبية على كأس هداف البطولة، وكأس أحمد هاشم من مطروح على كأس الروح الرياضية.

وعلى هامش البطولة، كرم نقيب المحامين أسماء 4 نقباء سابقين متوفيين بدمياط، هم النقباء عبد الفتاح أبو هندية، وصلاح شرف الدين، وأحمد فايد، وهشام أبو يوسف.

كما أهدى محمد أبو جنبة رئيس نادي دمياط، درع النادي لكل من نقيب المحامين، ومحافظ دمياط، ومساعد مدير الأمن، والبرلماني ضياء الدين داوود، ونقيب دمياط.