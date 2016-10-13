أستاذ طب نفسي: الزحام المروري وراء زيادة معدلات الاكتئاب

قال أستاذ الطب النفسي، الدكتور هاشم بحري، إن الحزن أحد أكثر أسباب الأكتئاب النفسي الذي يصيب عدد كبير من البشر، لافتا لوجود دراسة ألمانية تؤكد أن المناطق المزدحمة مرورية سكانها أكثر عرضة للإصابة بالامراض النفسية وخاصة الاكتئاب.

وأضاف بحري خلال حواره لقناة لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية هبه الغمرواي، أن الزحام يسهم بشكل كبير فى زيادة معدلات الأمراض التى تدفع البشر لفقدان الشعور بلذات الحياة.

وتابع بحري أنه قادر على التحايل على المشكلات الصعبة من خلال السخرية منها، مشددا على أن المصريين لديهم قدرة غير عادية على التعامل مع المشكلات الصعبة ومواجهة التحديات.