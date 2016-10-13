أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

أستاذ طب نفسي: الزحام المروري وراء زيادة معدلات الاكتئاب

Google+ Print
أستاذ طب نفسي: الزحام المروري وراء زيادة معدلات الاكتئاب أستاذ طب نفسي: الزحام المروري وراء زيادة معدلات الاكتئاب

هشام بحرى

قال أستاذ الطب النفسي، الدكتور هاشم بحري، إن الحزن أحد أكثر أسباب الأكتئاب النفسي الذي يصيب عدد كبير من البشر، لافتا لوجود دراسة ألمانية تؤكد أن المناطق المزدحمة مرورية سكانها أكثر عرضة للإصابة بالامراض النفسية وخاصة الاكتئاب.

وأضاف بحري خلال حواره لقناة لبرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامية هبه الغمرواي، أن الزحام يسهم بشكل كبير فى زيادة معدلات الأمراض التى تدفع البشر لفقدان الشعور بلذات الحياة.

وتابع بحري أنه قادر على التحايل على المشكلات الصعبة من خلال السخرية منها، مشددا على أن المصريين لديهم قدرة غير عادية على التعامل مع المشكلات الصعبة ومواجهة التحديات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب