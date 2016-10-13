البورصة تربح 1.3مليار جنيه خلال أسبوع وتباين بأداء مؤشراتها

واصلت البورصة المصرية ارتفاعها للأسبوع الثانى على التوالي لتحقق مكاسب بلغت 3ر1 مليار جنيه ليبلغ راسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 420.5 مليار جنيه مقابل 419.2 مليارجنيه في الأسبوع السابق له بنسبة بارتفاع بلغت نسبته 0.3%.

وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية والذى تلقت وكالة انباء الشرق الاوسط نسخة منه تباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية حيث قفزالمؤشرالرئيسي للبورصة المصرية إيجي اكس 30 بنحو 1.63 فى المائة ليبلغ مستوى 8505 نقطة فيما مالت مؤشرات السوق الثانوية للانخفاض حيث سجل مؤشرإيجي اكس 70 للاسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعا بنحو 2.09 فى المائة ليغلق عند مستوى 346 نقطة كماانخفض مؤشر إيجي إكس100الأوسع نطاقا بنحو0.31 فى المائة ليصل الى مستوى 803 نقاط وبالنسبة لمؤشر إيجي اكس 20 متعدد الأوزان فقد ارتفع بنحو 1.06 في المائة ليبلغ مستوى 8448 نقطة.

وأشار الى ان ارتفاع اجمالي قيم التداولات خلال الاسبوع الجاري لتبلغ نحو 4.4 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 1.028 مليار ورقة منفذةعلى 103آلاف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 2.4 مليار جنيه وكمية تداول 597 مليون ورقة منفذةعلى 67 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.

فيما يتعلق بورصة النيل ,فأوضح التقرير انها سجلت قيم تداول قدرها 12.8مليون جنيه وكمية تداول بلغت7.9مليون ورقة منفذة على 1.923 ألف عملية خلال خلال الأسبوع الحالى.

ولفت التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 88.24 فى المائة من إجمالي قيمةالتداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 11.76 فى المائة خلال الأسبوع الحالى.

وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين بين التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 70.18 فى المائة من إجمالي تعاملات السوق بينما استحوذ الأجانب غيرالعرب على نسبة21.87 فى المائة والعرب على 7.95 فى المائة وذلك بعد استبعاد الصفقات

وأشار الى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة57.88 مليون بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 18.78 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات

جدير بالذكرأن صافي تعاملات الأجانب غيرالعرب قد سجلت صافي شراء قدره 785.39مليون جنيه منذ بداية العام بينما سجل العرب صافي شراء 1.449 مليار جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات

وأوضح التقرير استحواذ المؤسسات على51.27 فى المائة من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.73 فى المائة وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 66.76 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات

وفى سوق السندات بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 503 مليون جنيه كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع 490 الف سند تقريبا.

أ ش أ