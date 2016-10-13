ضبط سمسار هجرة غير شرعية بحوزته سلاح ناري ومواد مخدرة بكفر الشيخ

تمكنت مباحث مركز شرطة البرلس برئاسة الرائد محمد عبد العزيز رئيس المباحث، تحت اشراف اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائي ، والعميد محمد عمار رئيس مباحث مديرية الأمن من القاء القبض على "م.ز.م - ٢٨ سنه عاطل" ، يقيم ببرج البرلس "سبق اتهامه في ٥ قضايا منها "ضرب، إطلاق أعيرة نارية، هجرة غير شرعية، آخرهم رقم ٤٥٩٨ لسنة ٢٠١٦ إداري المركز، وقضية خطف.

والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم ٢٨٤٦ لسنة ٢٠١٦ جنايات المركز، وإطلاق أعيرة نارية، القضية رقم ٢٦٨٨٧ لسنة ٢٠١٦ جنح المركز، هجرة غير شرعية"،وضبط الأمن بحوزته بندقية آلية والعديد من الطلقات، و٢ كيلو لمخدر البانجو، بقصد الإتجار و ١٢٥٠جنيه، وسيارة نصف نقل بيضاء اللون بدون لوحات معدنية، والمشهور عنه مزاولة النشاط الإجرامي في مجال الهجرة الغير شرعية.

وتحرر المحضر رقم ١٩٤٩٦ لسنة ٢٠١٦ جنايات مركز البرلس، وجاري العرض على النيابة العامة .