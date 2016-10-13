مقتل شخصين فى مشاجرة بين قريتين بالمحلة

مراسل«ONA»:

نشبت مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين عائلتين من قريتي عزبة حمد وكفر فيالة التابعتين لمركز المحلة بمحافظة الغربية، بسبب خلافات الجيرة نتج عنها مقتل 2 وإصابة 3 بإصابات خطيرة ونقلهم فى حالة حرجة لمستشفى المحلة العام.

وإنتقلت قوات الأمن للقرية فى محاولة للسيطرة على الموقف برئاسة اللواء زكريا عباس، مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة المحلة وسمنود واللواء أشرف درويش مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة المحلة وسمنود والعقيد علاء الغرباوي مأمور مركز المحلة والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود والمقدم احمد كوهية مفتش مباحث مركز المحلة واستكمل أطراف عائلتي المصابين المشاجرة داخل مستشفى المحلة العام مما تسبب فى إصابة المترددين على المستشفى بالذعر وتم الدفع بقوات أمن للسيطرة على المشاجرة وضبط الطرفين.