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البنتاجون: أوباما أمر بقصف قواعد الرادار بمناطق الحوثيين في اليمن

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البنتاجون: أوباما أمر بقصف قواعد الرادار بمناطق الحوثيين في اليمن البنتاجون: أوباما أمر بقصف قواعد الرادار بمناطق الحوثيين في اليمن

الرئيس الأمريكي – بارك أوباما

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) بيتر كوك اليوم الخميس أن الرئيس باراك أوباما أمر بقصف قواعد الرادار في المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين باليمن بناء على توصية من وزير الدفاع آشتون كارتر ورئيس أركان القوات الأمريكية جوزيف دانفورد.

وأوضح كوك في تصريح أن “الضربات الأمريكية باستخدام صواريخ توما هوك هي ضربات محدودة في إطار الدفاع عن النفس وحماية الجنود والسفن الأمريكية والتأكيد على حرية الملاحة”.

وأشار كوك إلى أن الصواريخ انطلقت من المدمرة الأمريكية “يو إس إس نيتز” ضد 3 قواعد للرادار تخضع لسيطرة الحوثيين بسواحل اليمن.

أ ش أ

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