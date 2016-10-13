موجز أخبار مصر للساعة 10 مساء من "اليوم السابع"

نشر الموقع الالكترونى "لليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها بيان الرئاسة حول مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وتوقيع شركة "أورانج"، رخص الجيل الرابع.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم فى الندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة استهلها بتوجيه التحية والتقدير والاحترام لكل شهداء مصر الذين ضحوا بحياتهم فداءً للوطن، وكذلك لأسرهم الذين قدموا أبنائهم فى سبيل مصر، مشيداً بما غرسته أمهات الشهداء فى أبنائهن من قيم وأخلاق، وقيامهن بتقديم أغلى ما يملكنه من أجل الوطن.

قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الفساد ظاهرة لا تخص مجتمع بعينه، إنما هو ظاهرة عالمية تشكو منها كل الدول، مشيرا إلى تعدد صوره بين فساد سياسى بإساءة استخدام السلطة، والأخلاقى، والجرائم الاقتصادية التى ترتكبها شركات متعددة الجنسيات لغسيل آموالها بالمخالفة لنصوص القوانين واللوائح، بالإضافة إلى الفساد الإدارى والمتجسد فى إقصاء الكفاءات، والمحسوبية والبساطة، والمحاكاة وغيرهم.

أنهت مديرية أمن سوهاج اليوم برئاسة اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير الأمن، والعميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، الخصومة الدائرة بين أفراد " بيت عطية " و " بيت عثمان " وينتميان لعائلة الديابة بناحية أولاد طوق غرب دائرة مركز دار السلام

وقعت شركة "أورانج"، منذ قليل، رخص الجيل الرابع، لتكون ثانى شركة بالسوق المصرى تحصل على رخص الجيل الرابع للمحمول بشروط الحكومة المصرية، حضر التوقيع، الرئيس التنفيذى لشركة أوارنج مصر جون مارك هريون، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضى، وذلك فى مؤتمر صحفى مساء اليوم الخميس.

أجلت محكمة الأسرة بمدينة نصر، اليوم الخميس، نظر الأمر الوقتى المقدم من الفنان أحمد عز، لمنع نجليه "عز الدين " وزين الدين" من السفر إلى الخارج، ووضعهما على قوائم الممنوعين من السفر، إلى جلسة 27 أكتوبر الجارى.

قال مكتب الإدعاء فى مدينة جنيف السويسرية فى بيان، إن طائرة ركاب أخليت فى مطار جنيف اليوم الخميس، واعتقل رجل بعد أن قال إن هناك قنبلة على متن الطائرة.

تنظم شركة طيران لوفتهانزا الألمانية بمطار القاهرة الدولى، بالمشاركة مع شركة ميناء القاهرة احتفالية كبرى تحت عنوان "مرحبا مصر"، وذلك يوم الأحد المقبل بصالة 4، وذلك فى إطار دعم "لوفتهانزا" للسياحة المصرية من خلال طبع شعار "مرحبا مصر" على إحدى طائراتها.

أدان رزق الملا، المحامى وصاحب دعوى تجميد نشاط وحل حزب النور السلفى المنظورة أمام القضاء الإدارى، موقف الحزب الداعم لتسليح المعارضة السورية، والمعارض لاستراتيجية مصر فى الحرب على الإرهاب ،مؤكدا أن :"موقف الحزب يدل على أنه حزب إرهابى ويدعو للإرهاب".

أنهى عاطل بمنطقة البساتين حياة زوجته، بعد أن ألقاها من الطابق الرابع، لرفضه عملها بعد مشاجرة بينهما.

أكد شهود عيان، إصابة عدد كبير من الراكبات، بأحد قطارات الخط الأول للمترو رقم 269 ، بحالات إغماء نتيجة قيام إحدى الراكبات برش مادة مجهولة داخل عربة السيدات.

غادر الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المنعقد بجامعة الفيوم اليوم الخميس ، قبل إنتهاء موعد الإجتماع ، بسب مشادات كلامية مع رؤساء الجامعات ، حول قرار نصار ، الأخير بإلغاء خانة الديانة للطلاب من أورق جامعة القاهرة .

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 11 مليار جنيه، خلال جلسة تداول اليوم، الخميس، فى نهاية جلسات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 420,509 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى سعرى منذ يونيو 2015.

كشف ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، عن تلقيه موافقة مبدئية من الجهات الأمنية على حضور 60 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر أمام غانا يوم 13 نوفمبر المقبل فى الجولة الثانية بتصفيات المونديال.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الثالثة والعشرين، عدة رسائل لتأكيد السياسة الخارجية المصرية، قائلا:" مصر تنتهج سياسة تتسم بالاعتدال والتسامح والاستقلالية فى القرار".

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن مصر تقترب من التوقيع على قرض صندوق النقد الدولى، الذى يصل قيمته إلى 12 مليار دولار، وستصل الشريحة الأولى منه بعد التوقيع مباشرةً، معلقًا على ما تردد حول إبلاغ مصر لصندوق النقد تدبيرها 6 مليار دولار للحصول على القرض، بأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى لا يوجد به التزام من هذا النوع.

خصصت وزارة التموين والتجارة الداخلية خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين حول نقص السلع، فيما شهدت محافظتى البحر الأحمر والمنوفية ممارسات احتكارية من بعض التجار لافتعال أزمات فى الأرز والسكر، بالتزامن مع تكثيف حملات الأجهزة الرقابية فى المحافظات لضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار والمحتكرين.

قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن أزمة ارتفاع سعر الدولار تتمثل فى أن الشعب بدأ يتاجر فى الدولار فهو يشترى ويخزن مما يمثل نوعا من الجهل، متابعًا "أن سعر الدولار يوصل للحد ده مصيبة كبيرة.. بتتم مضاربات بالجهل والنهاية ستكون بالخسارة".

شارك المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، فى حضور الندوة التثقيفية رقم 23 للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الخميس، موضحًا أن الرئيس وضح للجميع الأمور وأن علاقتنا مع الخليج وطيدة وتاريخية.

شارك المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، فى حضور الندوة التثقيفية رقم 23 للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الخميس، موضحًا أن الرئيس وضح للجميع الأمور وأن علاقتنا مع الخليج وطيدة وتاريخية.

قالت الإعلامية شريهان أبو الحسن أن وزارة الداخلية استجابت لواقعة تعرض فتاة للتحرش من أمين شرطة تابع للوزارة ووعدت الوزارة بالتحقيق فى الواقعة، لافتا إلى أن الواقعة حدثت عندما توجهت الفتاة المذكورة لإنهاء بعض أوراقها بأحد المصالح الحكومية.

أصبح رجل يبلغ من العمر 71 عاما، من أومسك، نجما للإنترنت بعد أن أظهر مهارات عالية فى لعبة "Counter-Strike".

شهدت دول العالم أمس، الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة، ففى مصر كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى أبطال الألعاب الأولمبية والبارالمبية والعسكرية الحاصلين على الميداليات.. وفى فنزويلا تظاهر العديد من المواطنين فى العاصمة للمطالبة برحيل الرئيس نيكولاس مادورو.

توفى ملك تايلاند بوميبول ادوليادى الخميس عن 88 عاما بعد صراع مع المرض كما أعلن القصر الملكى لينتهى بذلك حكم استمر سبعة عقود فيما يترك خلفه شعبا مقسوما.