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الأمين العام الجديد للأمم المتحدة يتعهد ببذل قصارى جهده لإنهاء معاناة السوريين

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الأمين العام الجديد للأمم المتحدة يتعهد ببذل قصارى جهده لإنهاء معاناة السوريين الأمين العام الجديد للأمم المتحدة يتعهد ببذل قصارى جهده لإنهاء معاناة السوريين

أنطونيو جوتيريس

تعهد الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بأن يبذل قصارى جهده لإنهاء معاناة الشعب السوري, واصفا معاناة السوريين بأنها “فطرت قلبه ” .

وقال جوتيريس – في تصريحات أوردتها (سي بي إس) اليوم الخميس ” لقد شهدت بنفسي معاناة أكثر الأشخاص ضعفا على وجه الأرض, وزرت مناطق حروب عديدة ومخيمات اللاجئين التي تدفعنا إلى هذا السؤال المنطقي : ما الذي يحدث لكرامة الإنسان وقيمته “.

وأضاف الأمين العام الجديد، في محاولة لرأب الصدع ” أعتقد أن التنوع بكل أشكاله يعد قيمة عظيمة وليس تهديدا، فالمجتمعات الأكثر تعددية من الناحية العرقية والثقافية والدينية يجب أن يكون تنوعها هذا باعثا على الوحدة لا الفرقة “.

وكانت الدول الأعضاء الـ193 في الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في وقت سابق اليوم قرارا بتعيين أنطونيو جوتيريس (67 عاما) أمينا عاما لخمس سنوات قادمة خلفا للكوري الجنوبي بان كي مون، ليصبح بذلك الأمين العام التاسع للأمم المتحدة.

وشغل جوتيريس منصب رئيس وزراء البرتغال في الفترة من 1995 إلى 2002, كما عمل أيضا رئيسا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة في الفترة من 2005 إلى 2015, ومن المقرر أن يتولى منصبه الجديد العام المقبل.

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