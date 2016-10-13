مساعد وزير العدل لـ القضاة: أنتم من حمى مصر والعزة والرفعة لكم

عبر المستشار محمود الشريف نائب رئيس محكمة النقض مساعد أول وزير العدل، عن سعادته بالحضور لمدينة المحلة لافتتاح نادى قضاة المحلة برئاسة المستشار، أحمد الشافعى رئيس مجلس إدارة النادى رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ بعد تطويره بتبرعات القضاة.

وأضاف "الشريف" كلنا قضاة وأندية القضاة تعمل جاهدة على خدمة جميع قضاة مصر فأنتم الباقون والعزة والرفعة لكم جميعا، وأن القضاء المصرى هو الذى حمى مصر فى أوقات عصيبة وقت ما كان هناك عبث بكل مؤسسات الدولة فبقى القضاء وحكم مصر تحت قيادة المستشار الجليل عدلى منصور وهذا أكبر دليل على أن الحق أعيد لأصحابه بعد أن تناولت الألسن القضاة بالسباب.

جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح نادى قضاة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بعد تطويره بتبرعات من القضاة بحضور المستشار عادل الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى والمستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى قضاة مصر واللواء أحمد صقر محافظ الغربية نادى قضاة المحلة واللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية واللواء ناصر طه رئيس مدينة المحلة وقيادات وزارة العدل ورؤساء المحاكم والمستشارين والمحامون العموم والقضاة ورؤساء النيابات وأعضاء السلك القضائى.

من جانبه وجه اللواء أحمد صقر محافظ الغربية الشكر لأعضاء نادى القضاة وسعادته بأعمال التطوير التى شهدها نادى قضاة المحلة. وقال: أيها القضاة أنتم أشرف خلق الله بمصر وأنتم الملجأ الوحيد لنا ولجميع الجهات التنفيذية لإعادة الحق لأصحابه.

وتفقد الحضور قاعات النادى وقاعة المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام السابق والمستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق والمستشار محفوظ صابر وزير العدل السابق وقاعات رؤساء المحاكم المختلفة بالنادى.