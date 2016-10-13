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رئيس الأهلي يطالب جماهير النادي بمساندة الزمالك أمام «صن داونز»

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رئيس الأهلي يطالب جماهير النادي بمساندة الزمالك أمام «صن داونز» رئيس الأهلي يطالب جماهير النادي بمساندة الزمالك أمام «صن داونز»

محمود طاهر -رئيس النادي الاهلي

طالب محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي جماهير النادى، بمساندة فريق الزمالك، خلال لقاء صن داونز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويخوض الزمالك مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا السبت المقبل ثم يستضيف صن داونز على ملعب الجيش, في برج العرب، في جولة الإياب يوم 23 أكتوبر الجاري.

وقال رئيس النادى الاهلى في تصريح للصحفيين، عقب مران فريق كرة القدم إن الزمالك لا يلعب باسمه فقط، لكنه يلعب باسم ، ويجب على الجميع أن يساند الفريق الأبيض.

وأشار الى أنه كان يرغب فى حضور نهائي دوري أبطال أفريقيا في برج العرب، لكن ظروف سفره خارج مصر ستمنعه من الحضور.

أ ش أ

 

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