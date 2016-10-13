علماء أستراليون ينجحون في إيقاف الضوء

حقق علماء فيزياء أستراليون من الجامعة الوطنية نجاحاً بتجربة فريدة من نوعها إذ استطاعوا من خلالها أن يوقفوا تدفق الضوء و تحقيق ما يسمى بـ”الموجة الضوئية الساكنة”

قال بين باكلير، وهو أحد العلماء المشاركين بالتجربة، إنه “تبلغ سرعة الضوء 300 ألف كم في الثانية، وهي سرعة كبيرة جداً لا يمكن تجاوزها إلا في حالة تخفيض هذه السرعة” حسب ما ذكرته وكالة “تاس” الروسية.

وأوضح أنه للتخفيض من سرعة الضوء قمنا بتوجيه شعاع ليزري إلى ذرات الروبيديوم التي قامت بدورها بامتصاص الضوء وإعادة إرساله بسرعة بطيئة.

وأضاف: “في النتيجة حصلنا على سحابة غير متحركة من الضوء” وذكر العالم بأن العلماء استطاعوا سابقا ايقاف تدفق الضوء لفترة قصيرة من الزمن، أما الفيزيائيون الأستراليون فاستطاعوا أن يحصلوا على الضوء بشكله الثابت أو ما يسمى بـ (stationary light) والذي يحدث خلاله “التنظيم الذاتي للأمواج” وبحسب جيسي ايفيريتا، وهو عالم آخر من الفريق العلمي أن “هذه النتائج سوف تساعد على حل مشاكل ما يسمى بـ”البوابة المنطقية الكمية” التي يعمل عليها مصنعو أجهزة الحاسوب المنطقية.

وقالت جيسي: “في الأساسيات النظرية للحسابات المنطقية يوجد خطة لتفاعل الجسيمات الأولية (الفوتونات) وهذه التفاعلات ضعيفة جداً في الوقت الحالي، وبإمكاننا الآن أن نحصر هذه الجسيمات في مكان واحد وهذا يمكننا من زيادة قوة التفاعل، ما يسهل عملية الحساب”

وأضاف باكلير: “لقد كان من الصعب جداً إيجاد مناخ ملائم لتفاعل الفوتونات فيما بينها، أما الآن سنتمكن من الحصول على الفوتونات الساكنة التي ستساعدنا في العمل على زيادة التفاعل وبهذا نكون قد صنعنا عنصراً أساسياً للكمبيوتر المنطقي” هذا وقد تم نشر الأبحاث ونتائجها في مجلة Nature Physics.