الطيران المدني: تنسيق مع السعودية لاعتماد جداول تشغيل رحلات الشركات الخاصة

أعلن المهندس هاني العدوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري، أنه يتم التنسيق مع سلطة الطيران المدني السعودي لاعتماد جداول تشغيل رحلات شركات الطيران المصرية الخاصة، وسوف يتم إخطار الشركات بالاعتماد فور وصولها ولاتوجد مشكلة في ذلك.

وأوضح، أنه لا يوجد تأخير من قبل السلطات السعودية في هذا الشأن، وأن الأمور تسير وفقًا للجدول المعتاد كل عام، منوهًا إلى أن جدول الرحلات الشتوي يبدأ يوم 30 أكتوبر الجاري.

والجدير بالذكر أن مصر والسعودية تربطهما اتفاقيات ثنائية في مجال النقل الجوي علي أعلي مستوي، ويكفي أن الشركة الوطنية مصرللطيران تسير أكثر من 100 رحلة إسبوعيًا إلي 6 وجهات في المملكة العربية السعودية بخلاف رحلات الشركات المصرية الخاصة.