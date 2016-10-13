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«لواء طيار»: القوات المسلحة نجحت فى رفع كفاءة سلاح الطيران المصري

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«لواء طيار»: القوات المسلحة نجحت فى رفع كفاءة سلاح الطيران المصري «لواء طيار»: القوات المسلحة نجحت فى رفع كفاءة سلاح الطيران المصري

الرافال المصرية

قال عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، ومستشار أكاديمية ناصر العسكريا العليا للعلوم العسكرية، لواء طيار هشام الحلبي، إن الغرهاب عابر الحدود يتصور انه قادر على تهديد مصالح خارج حدودها، لافتا إلى ان الدولة المصرية تمتلك طائرات حديثة تعمل بكفاءة عالية داخل وخارج حدود الدولة، مشددا على أن القوات المسلحة باتت جاهزة لردع أي تدخل إرهابي.

وأضاف الحلبي، في مداخلة هاتفية لبرنامج” ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” ،، مع الإعلامية هبه الغمراوي، أن تطور تسليح طائرات القتال يكشف اهتمام القوات المسلحة برفع كفاءة سلاح الطيران المصري والجيش بشكل عام فضلا عن تنويع مصادر الأسلحة لمواكبة التطور الحربي حول العالم والتكنولوجيا المتقدمة.

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