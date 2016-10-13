نجل الفنان الراحل «خالد صالح» بطلًا لعرض مسرحي بالجامعة الأمريكية

يجري الفنان أحمد خالد صالح نجل الفنان الراحل خالد صالح، بروفات مكثفة استعدادًا لعرض مسرحيته الجديدة “عسكر وحرامية “، يوم 15 نوفمبر القادم، على مسرح الجامعة الأمريكية.

وقال أحمد خالد صالح، في تصريح خاص، إن المسرحية تناقش قضية استغلال وجشع التجار ضد المواطنين ويجسد فيها دور توفيق ويهدف إلى جمع المال بكافة الطرق

> الغير مشروعة من خلال مساهمته في إدارة جمعية استهلاكية، ويسرق السلع التموينية واللحوم منها لحسابه الشخصي، واستغلاله لثغرات قانونية لتنفيذ مأربه ويصطدم المواطنين خلال العرض جراء ذلك بعدم توفير السلع لهم بشكل كامل.

وأضاف، أن شخصية توفيق موجودة في كل مكان مما يؤدي إلى نهب المال العام ويصبح الضحية المواطن البسيط ، والمسرحية من تأليف ألفريد فرج وإخراج محمود اللوزي، ويشارك في بطولتها يوسف عثمان وريم مغربي وحسين جودت ومحمد عرفه.