توسك: يمكن لبريطانيا التراجع عن الخروج من الاتحاد الأوروبي

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن بريطانيا ربما تقرر في النهاية عدم الخروج من الاتحاد الأوروبي لأن الاتحاد لن يقدم للندن أي شروط مخففة ولن يحميها من “خروج” صعب وضار.

وبحسب رويترز قال توسك إن النكوص عن استفتاء شهر يونيو حزيران الماضي مستبعد لكنه سخر من وعود في حملة الخروج من الاتحاد بأن البريطانيين “سيأخذون الكعكة وسيأكلونها” وقال إن بريطانيا لن تحتفظ بالامتيازات التجارية الممنوحة لأعضاء الاتحاد بينما تمنع دخول المهاجرين وترفض سلطة محاكم الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الحكومة البولندي السابق في كلمة بمركز السياسة الأوروبية “لن توجد مساومات في هذا الشأن.”

وقال “الحقيقة المرة هي أن الخروج من الاتحاد سيمثل خسارة لنا جميعا. لن توجد كعكات على الطاولة. لأي طرف.”

وأضاف قائلا “إن سألتم هل يوجد أي بديل لهذا السيناريو السيء أقول لكم نعم يوجد.”

وتابع “و.. التكهن بخروج سلسل عديم الجدوى.. هذه ستكون تكهنات نظرية بحتة وفي رأيي البديل الواقعي الوحيد للخروج الصعب هو عدم الخروج حتى إن كان من الصعب اليوم على أي شخص أن يؤمن بهذا الاحتمال.”

وأثار عدد من زعماء الاتحاد الأوروبي فكرة عدم استكمال بريطانيا لإجراءات الاستفتاء فور النتيجة الصادمة للتصويت. لكن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أكدت أنها ستحترم الإرادة الشعبية.