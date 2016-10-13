أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

نتنياهو يهاجم قرار اليونسكو بعدم ارتباط اليهود بجبل الهيكل

Google+ Print
نتنياهو يهاجم قرار اليونسكو بعدم ارتباط اليهود بجبل الهيكل نتنياهو يهاجم قرار اليونسكو بعدم ارتباط اليهود بجبل الهيكل

>كتب محمد تهامى زكى

أثار قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، بعدم ارتباط جبل الهيكل بالشعب اليهودى، جنون  بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى، الذى نشر مجموعة من التغريدات الغاضبة عبر حسابه الرسمى على موقع التدوين القصير تويتر.

وأدعى نتنياهو، أن القرار يعتبر "عبث"، مضيفا أن المنظمة فقدت شرعيتها، وكتب: مسرح العبث فى اليونسكو يستمر، اعتمدت هذه المنظمة اليوم قرارا سخيفا آخر يقول إنه ليست للشعب اليهودى علاقة بجبل الهيكل وبالحائط الغربى.

ودفع القرار، نتيناهو للاعتراف بمصرية الأهرامات، التى كانت تحاول إسرائيل نسبها لنفسها، وكتب: الإدعاء بأنه ليس لإسرائيل علاقة بجبل الهيكل وبالحائط الغربى، يشبه الادعاء بأنه ليس للصين علاقة بالسور العظيم، وبأن ليس لمصر علاقة بالأهرام.

وتابع نتنياهو: بهذا القرار السخيف فقدت اليونسكو الشرعية القليلة التى تبقت لها، لكننى أؤمن بأن الحقيقة التاريخية أقوى والحقيقة ستنتصر.

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365