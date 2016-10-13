نتنياهو يهاجم قرار اليونسكو بعدم ارتباط اليهود بجبل الهيكل

أثار قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، بعدم ارتباط جبل الهيكل بالشعب اليهودى، جنون بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى، الذى نشر مجموعة من التغريدات الغاضبة عبر حسابه الرسمى على موقع التدوين القصير تويتر.

وأدعى نتنياهو، أن القرار يعتبر "عبث"، مضيفا أن المنظمة فقدت شرعيتها، وكتب: مسرح العبث فى اليونسكو يستمر، اعتمدت هذه المنظمة اليوم قرارا سخيفا آخر يقول إنه ليست للشعب اليهودى علاقة بجبل الهيكل وبالحائط الغربى.

ودفع القرار، نتيناهو للاعتراف بمصرية الأهرامات، التى كانت تحاول إسرائيل نسبها لنفسها، وكتب: الإدعاء بأنه ليس لإسرائيل علاقة بجبل الهيكل وبالحائط الغربى، يشبه الادعاء بأنه ليس للصين علاقة بالسور العظيم، وبأن ليس لمصر علاقة بالأهرام.

وتابع نتنياهو: بهذا القرار السخيف فقدت اليونسكو الشرعية القليلة التى تبقت لها، لكننى أؤمن بأن الحقيقة التاريخية أقوى والحقيقة ستنتصر.