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3 خلطات لتبييض وتنعيم الركب والأكواع

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3 خلطات لتبييض وتنعيم الركب والأكواع 3 خلطات لتبييض وتنعيم الركب والأكواع

للاعتناء ببشرتك صيفاً، أنت بحاجة إلى ترطيبها بشكل يومي، مع تنظيفها مرة أو مرتين أسبوعياً، ولكن يبقى السؤال: هل يمكن القيام بهذا الروتين على جميع مناطق الجسم المختلفة؟
لا، فهناك بعض المناطق الخشنة في البشرة، والتي يجب الاعتناء بها بطريقة خاصَّة، هي مناطق الركبة والكوع والقدم، والتي لا تحتاج إلى الترطيب والتنظيف بقدر ما تحتاج إلى التقشير العميق لإزالة الخلايا الميتة والشقوق المتواجدة فيها.
-السكر وزيت الزيتون لإزالة الخلايا الميتة
المكوِّنات:
كوب من السكر البودرة.
ملعقتان من زيت الزيتون.
الطَّريقة: ا خلطي السكر مع زيت الزيتون لصنع عجينة خفيفة، ثمّ دلّكي بها الكوع والركبة والقدم، قبل أن تشطّفي جسمك بالماء البارد.
تتميَّز هذه الوصفة بالسرعة والسهولة، فضلاً عن فوائدها الكبيرة في تلميع الجسم وإعطائه البريق واللمعان وإزالة الخلايا الميتة.

ولتبييض مناطق الجسم الخشنة، إليك هذه الوصفات الطبيعيَّة:
- دقيق الشوفان لأرجل بيضاء ناعمة كالحرير
المكوِّنات:
دقيق شوفان.
جلسرين.
ليمون.

الطَّريقة: اخلطي نصف فنجان من الشوفان مع ملعقتين من الجلسرين، وملعقتين من الليمون، ودلِّكي بالخليط قدميك، واتركيه لمدَّة نصف ساعة. يجب المحافظة على القيام بهذه الوصفة بشكل يوميّ؛ حتى تحصلي على نتيجة مضمونة.

ـ زيت الزيتون والملح لتفتيح الركب والكوع
المكوِّنات:
زيت زيتون.
ليمون.
ملح.
الطَّريقة: قومي بتدفئة زيت الزيتون، ودلِّكي به الركبة لبضع دقائق. ثمّ افركي ركبك بالليمون والملح لمدَّة 5 دقائق
 

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سيدتي