ميشيل أوباما تشن هجوما لاذعا على ترامب بعد تصريحاته حول النساء

شنت السيدة الأمريكية الأولى ميشيل أوباما هجوما لاذعا على المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب, واصفة تصريحاته العدائية حول النساء بأنها “مشينة ولا تطاق”.

وأشارت أوباما – في تصريحات أوردتها قناة “سكاي نيوز” اليوم/الخميس – إلى أنه “لا توجد امرأة تستحق أن تعامل بهذه الطريقة, ولا أحد يستحق هذا النوع من الاستغلال, ولا يهم الحزب الذي تنتمي إليه الديموقراطي أو الجمهوري أو مستقل”.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” نشرت فيديو يعود إلى عام 2005 حين كان ترامب رجل أعمال ونجما تلفزيونيا عمره 59 عاما, يروي فيه بكلام بذيء ومهين أسلوبه في التحرش بالنساء ولو بدون موافقتهن.

أ ش أ