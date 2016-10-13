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بالفيديو: هكذا تبدّلت إطلالة يارا بين النهار والليل!

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الخميس 13-10-2016 14:41

تنسيق الإطلالات: ساره كيروز
تصوير: ذبيان سعد
الشعر: جورج مندلق (صالون سيمون مندلق)
الماكياج: سابين منصف
الملابس والإكسسوارات من محلات Toxic- الكسليك

يارا عساف، فتاة جامعية تهتم بأناقتها ولكنها تحتاج دائماً إلى بعض النصائح حول الخيارات الأكثر ملاءمة للون بشرتها وشكل جسمها. استعانت يارا بمنسقة المظهر ساره كيروز لكي تساعدها على اختيار إطلالة مناسبة للنهار وأخرى لليل لكي تكون راضية عن مظهرها.
شاهدي الصور المرفقة وتابعي تفاصيل النهار خطوة بخطوة في عدد "سيدتي" حالياً في الأسواق!

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سيدتي

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