والدة الشهيد التى أبكت الرئيس:" السيسى جبر بخاطرى ربنا يجبر بخاطره"

أجهشت الحاجة سامية محمد إمام، والدة شهيد سيناء، إسلام عبد المنعم مهدى المسلمى، بالبكاء تأثراً ببعض الصور التى عرضها الإعلامى تامر أمين، ببرنامجه "الحياة اليوم"، لابنها لشهيد.

وأشادت والدة الشهيد، فى حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، بالرئيس عبد الفتاح السيسى، داعية له،:"ربنا يباركله ويعينه ويحفظه ويسدد خطاه ويجبر بخاطره..كنت مرعوبة وإيدى كانت بتشر مية من العرق، وبعد خروجى على المنصة بصيت فى عينيه، شفت ابتسامته وشعرت براحة نفسية..جبر بخاطرى وربنا يجبر بخاطره".

وعن كلمتها أمام الرئيس، قالت :"كانت من القلب وهذا ما شعرته به، واستشهاد نجلى تجارة رابحة من الله".

كما أعربت عن انبهارها بأخلاق قيادات القوات المسلحة، قائلة: " شعرت أن اليوم فرح إسلام ابنى بأخلاقهم واعترافهم بجميل ابنى وكل شهيد .. شعرت إن فرح أبنى النهارده".